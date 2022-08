166 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei dem Mittenwalder Event dabei

Von: Wolfgang Kunz

Teilen

Den Siegern beim 67. Lautersee-Bergsportfest gratulierten (v.l.) Reinhardt Renz (Turngau Oberland), Mark Ostermayr (TSVM-Vize/ kieend) und Andreas Knilling (TSVM-Vor- sitzender). © Wolfgang Kunz

Mittenwald – Nach dreijähriger Corona-Pause durften sich die Organisatoren beim 67. Lautersee-Bergsportfest über 166 Teilnehmer aus 13 Vereinen und Gruppierungen freuen. „Ein starkes Signal unserer jungen und älteren Sportler“, freute sich Vorsitzender Andreas Knilling bei der Siegerehrung, „ein besonderes Lob an die 40 Helfer und die drei Damen im Rechenbüro“.

Bereits einen Tag zuvor waren TSV-Mitglieder im Einsatz. Es mussten Zelte aufgebaut, Wiesen gemäht, die Bahnen hergerichtet und austrassiert sowie Tische und Bänke aufgestellt werden. Die medizinische Betreuung hatte die Bergwacht übernommen. Nach 21 Einzeldisziplinen konnten heuer die Pendelstaffeln, die Seestaffel über 2.200 Meter, das Mannschafts-Tauziehen und im Lautersee das Schwimmen über rund 115 Meter gestartet werden. Den von der Raiffeisenbank Mittenwald für den Schnellsten gestifteten Wanderpokal durfte sich Leo Buxbaum (17) vom TSV Wolfratshausen mit Tagesbestzeit von 1:41,44 Minuten mit nach Hause nehmen. Den von der HypoVereinsbank für den Sieger der 4 x 100 Meter Pendelstaffel gestifteten Pokal holten sich die Männer vom TSV Wolfratshausen II in 53,33 Sekunden. Bei den Mädchen siegte über 4 x 50 Meter der SC Mittenwald I in 35,96 Sekunden vor dem TSV Rottach-Egern III (37,14) und TSV Rottach-Egern II (37,34). Die Knabenstaffel über 4 x 75 Meter gewann der TSV Rottach-Egern I in 40,16 Sekunden vor dem SC Partenkirchen (48,42) und dem TSV Wolfratshausen II (50,34). Die Staffel der männlichen Jugend gewann ohne Konkurrenz der TSV Wolfratshausen in 59,44 Sekunden. Bei der Seestaffel wurden zwei Pokale vergeben. Den vom TSV Mittenwald für Knaben und Mädchen bis 14 Jahre ausgelobten Pokal holte sich unter zwölf Staffeln der SC Partenkirchen in 7:38,50 Minuten. TSV-Turnmitglied Stefan Schmitz – er war mit 57 Jahren der älteste männliche aktive Teilnehmer – hatte den vom TSV Wolfratshausen III in 5:57,13 Minuten gewonnenen vom Wanderpokal für die Erwachsenen gestiftet. Zweiter wurde der SC Partenkirchen (6:24,11) vor dem TSV Wolfratshausen II (7:31,38). Das Tauziehen – die 13 gemischten Teams durften 400 Kilogramm Gesamtgewicht nicht überschreiten – gewann der TSV Mittenwald gegen den SC Mittenwald. Dritter wurde der SC Partenkirchen.

Bei der Siegerehrung überreichten TSV-Clubchef Knilling und Stellvertreter Mark Ostermayr zusammen mit dem aus Seeshaupt gekommenen Vorsitzenden des Turngaus Oberland Reinhardt Renz („Ich war hier schon als Aktiver dabei. Dieses Sportfest ist auch in modernen Zeiten noch gefragt und für mich ein Pflichttermin“) den jeweils besten drei Teilnehmern einer Klasse einen Pokal mit einer vom Mittenwalder Zuckerbäcker Christoph Veit („Marzipano“) gefertigte süße Medaille samt Urkunde und einer Tüte Gummibärchen. kun