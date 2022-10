24hTrophy 2022: Wanderer können an einer 12- und an einer 24-stündigen Wanderung teilnehmen

Teilen

Langzeitwanderer können sich vom 14. bis 16. Oktober 2022 auf zwei Herbst-Touren und den Abschluss der Serie freuen. © Alpenwelt Karwendel

Region – Im Karwendelgebirge freuen sich die Langzeitwanderer vom 14. bis 16. Oktober auf den Abschluss der 24h-Trophy 2022 und die beiden letzten Herbst-Touren. Je nach Kondition und eigener Motivation stehen zwei Touren zur Auswahl.

Mittenwald und Partnachklamm

Start für beide Touren ist Mittenwald. Die 12-Stunden Wanderung führt vom traditionsreichen Geigenbauort über den Lauter- und den Ferchensee, zwei Bergseen, die durch ihre schillernden Grüntöne verzaubern. Beeindruckend ist die Spiegelung der mächtigen Wettersteinwand im Ferchensee. Höhepunkt zum Schluss der Tour ist die Durchwanderung der Geisterklamm über den gut gesicherten Klammsteig oberhalb des tosenden Wassers der Leutasch.



Für die konditionsstarken Bergsteiger der 24-Stunden Tour darf es ein bisschen mehr sein: knackige Anstiege und eine ausgesetzte Passage setzen Schwindelfreiheit und Trittsicherheit voraus. Ein Höhepunkt der Tour ist die Partnachklamm mit ihren Stromschnellen, Wasserfällen und Gumpen. Sie gehört zu den eindrucksvollsten Klammen der Bayerischen Alpen und wurde zum Naturdenkmal und Nationalem Geotop erklärt. Alle Touren sind von erfahrenen, ortskundigen Guides begleitet, so können sich die Wanderer ganz auf sich konzentrieren oder mit Gleichgesinnten austauschen. Die Routenbeschreibungen und die jeweiligen Anforderungen an Ausdauer und Können sind ausführlich auf der Website der 24h Trophy beschrieben.

Während der Pausen auf den Touren stärken sich die Wanderer mit regionalen Produkten und Spezialitäten in Gasthäusern oder an Verpflegungsstationen unterwegs.

Neu: 24h Trophy klimaneutral

Für Organisator Toni Grassl aus Berchtesgaden, selbst ausgebildeter Bergführer, ist der bewusste Umgang mit der Natur selbstverständlich: „Wir sind mit unserer Veranstaltung in der Natur unterwegs, oft auch in Schutzgebieten. Daher legen wir Wert auf Müllvermeidung und -trennung, wir reduzieren Printprodukte und verzichten weitgehend auf Plastik an den Verpflegungsstationen.“ Als Partner der Veranstaltungsreihe konnte Grassl die Deutsche Bahn gewinnen, die eine klimaschonende Anreise zu allen Veranstaltungsorten ermöglicht. Zusätzlich wird ab dieser Saison die CO² Emission pro Person errechnet und durch finanzielle Unterstützung eines Klimaschutzprogramms in Nepal neutralisiert. kb