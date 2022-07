28-Jähriger schlug mit Ast auf 25-Jährigen ein: Streit artete in Garmisch-Partenkirchen aus

Teilen

Eine Gruppe junger Männer geriet in Streit, der für einen der drei im Krankenhaus endete. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

GAP - Am 27. Juli 2022, gegen 22.15 Uhr wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Von-Brug-Straße in Garmisch gerufen. Eine Gruppe von 3 jungen Männern, alle in Garmisch-Partenkirchen wohnhaft, im Alter zwischen 24 und 28 Jahren geriet hierbei scheinbar untereinander in Streit der letztlich handgreiflich endete.

Der 28-Jährige schlug in deren Verlauf mit einem Ast auf einen 25-jährigen aus der Gruppe ein. Dieser blieb schwer verletzt am Boden liegen und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Täter flohen zunächst, konnten jedoch von der Polizei im Umfeld aufgegriffen und festgenommen werden. Zum Verletzungsgrad des Geschädigten ist momentan noch nichts weiter bekannt. Die Polizei ermittelt momentan wegen gefährlicher Körperverletzung. kb