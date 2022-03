29-jähriger Mann aus Oberau beging Ladendiebstahl mit über zwei Promille

Teilen

Der 29-Jährige erhielt Anzeigen aufgrund von Ladendiebstahl und Trunkenheit im Verkehr. (Symbolbild) © imago

Oberau - Gestern, gegen 15:00 Uhr, wurde die Polizei auf Grund eines Ladendiebstahls in einem Supermarkt in der Ettaler Straße in Oberau verständigt. Unmittelbar nach dem Diebstahl ergriff der Täter, ein 29-jähriger Mann aus Oberau, die Flucht. Er hatte zuvor Waren im Wert von ca. 50,- Euro entwendet.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige in der Nähe des Supermarktes durch mehrere Polizeistreifen aufgegriffen und gestellt werden. Er war erheblich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über zwei Promille. Bei der Durchsuchung der Person konnte auch das Diebesgut vorgefunden werden. Nach Feststellung der Identität wurde der Täter zunächst entlassen.

Anschließend erfolgte durch eine Polizeistreife die abschließende Aufnahme des Sachverhaltes im Supermarkt. Als die Polizeistreife dort fertig war, fiel ihr der Täter erneut auf, wie er mit einem Fahrrad auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt umher fuhr. Es folgte eine erneute Kontrolle des Oberauers. Auf Grund der Alkoholisierung wurde hierauf eine Blutentnahme im Klinikum Garmisch-Partenkirchen zur gerichtsverwertbaren Analyse des Alkoholgehaltes im Blut veranlasst.

Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Täter abschließend auf der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen in vorübergehenden Gewahrsam genommen. Der Oberauer erhielt Anzeigen auf Grund von Ladendiebstahl und Trunkenheit im Verkehr. Zudem besteht derzeit der Verdacht, dass das Fahrrad gestohlen war. Aus diesem Grund muss er sich zusätzlich noch wegen des Fahrraddiebstahls verantworten. kb