30 Jahre Kulturverein Murnau e.V. – das Jahresprogramm: Jazz, Kabarett, Weltmusik

Von: Günter Bitala

Thomas Köthe. © Günter Bitala

Murnau – Seit 30 Jahren prägt der Kulturverein Murnau e.V. den Veranstaltungsreigen in der Marktgemeinde maßgeblich mit. Während dieser Zeit gestalteten mehr als 1000 hochkarätige Künstler Ausstellungen, Theatervorstellungen, Kabarett­abende und Konzerte. Das Jubiläums-Programm umfasst eine breite Mischung an unterschiedlichen Stilen und Genres. Thomas Köthe erzählt, auf was sich die Besucher freuen können.

Der Kulturverein Murnau e.V. plant für 2022 ein sehr umfangreiches Programm. Welche Erfahrungen aus den vergangenen zwei Pandemie-Jahren sind bei der Konzeption mit eingeflossen?

Thomas Köthe : „Natürlich werden wir von einer gewissen Portion Optimismus getragen. Wir bekommen dabei auch – und das freut uns ganz besonders – die Rückendeckung der Marktgemeinde Murnau. Aus dem Rathaus werden wir nicht nur großzügig finanziell unterstützt, sondern auch bestärkt: Tut was, laßt euch nicht abschrecken!“

Keine Sorge, Veranstaltungen wegen Corona absagen zu müssen?

Thomas Köthe: „Wegen der Pandemie brauchten wir im vergangenen Jahr nichts komplett absagen. Zwei, drei Veranstaltungen mussten wir verschieben, die holen wir heuer nach. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den Künstlern und deren Agenturen. Falls sich die Corona-Situation verschlechtert, können alle Beteiligten kurzfristig reagieren. Für uns ist es eigentlich nur wichtig, wieviele Leute dürfen wir in den Saal lassen. Mit der 50%-Belegungsregelung hatten wir im Kultur- und Tagungszentrum Platz für 240 Besucher. Schon damit sind wir im grünen Bereich. Bei der aktuellen 75%igen-Belegung hätten wir sogar noch Spielraum.“

Die andere Frage ist: Wollen die Menschen schon ein kulturelles Angebot in einem Saal wahrnehmen?

Thomas Köthe: „Das wird sicherlich ein Lernprozess, sich wieder in einer Umgebung aufzuhalten, wo mehrere Menschen zusammenkommen. Die Hygienebestimmungen sind noch relativ streng: G-Regelungen und Maske am Sitzplatz. Da muss man sich tagesaktuell informieren, was gerade gilt. Kulturinteressierte machen das einfach, da bin ich mir sicher.“

Das Programm orientiert sich an den bewährten Traditionen der vergangenen Jahre: Jazzkonzerte, Kabarett, Weltmusikfestival Grenzenlos.

Thomas Köthe: „Das stimmt. Eine Reihe von Künstler war bereits bei uns in Murnau; aber noch nie mit den aktuellen Ensembles und Formationen. Alle präsentieren ihre neuen Bühnenprogramme. Die meisten Protagonisten feiern Murnau-Premiere.“

Die Murnauer Jazzkonzerte beginnen im März mit dem Duo Rivages – das sind Jean-Louis Matinier & Kevin Sedecki. Im September steigt die Gypsy Jazznight mit Sandro Roy und dem Paulo Morello Sinti Quartet. Das sind Gastspiele im Kultur- und Tagungszentrum. Beim dritten Konzert fällt auf ...

Thomas Köthe: „...dass wir dazu in die Pfarrkirche St. Nikolaus einladen. Für die ‚Nordic Psalms‘ von Friman Ambrosini und dem Vincens Trio eignet sich das Ambiente einer Kirche ganz besonders. Weil wir dort keine Eintrittsgelder verlangen dürfen, verbinden wir den Abend mit einer Benefizaktion ‚Ein Flügel für Murnau‘. Der Hintergrund dafür ist, dass der Camerloher Musikschule ein Konzertflügel angeboten wurde. Dazu wollen wir einen finanziellen Beitrag leisten.“

Zu einem literarischen Abend kommt Dörte Lyssewski nach Murnau. Die Schsuspielerein ist in Deutschland noch nicht so bekannt, auch wenn sie seit Anfang der 1990iger-Jahre eine beachtliche Filmografie aufweisen kann.

Thomas Köthe: „Dörte Lyssewski gehört seit einem Jahrzehnt zum sogenannten ‚Großen Ensemble‘ des berühmten Burg­theaters in Wien. Sie zählt also zu den besten deutschsprachigen Bühnenschauspielerinnen. Bei uns wird sie Texte von Thomas Bernhard und Gustav Meyrink gegenüberstellen. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Mona Matbou Riahi (Klarinette) und Helmut Jasbar (e-Gitarre). Das ist der Beitrag des Kulturvereines zur diesjährigen Kulturwoche, die im Mai von Heribert Riesenhuber koordiniert wird.“

Eine deutsche Schauspielerin, eine iranische Klarinettistin und ein österreichischer Gitarrist zusammen auf einer Bühne. Eine solche Mischung macht den Charme der Veranstaltungen des Murnauer Kulturvereines aus.

Thomas Köthe: „Es ist doch schön, dass sich Menschen der verschiedensten Nationen und Hautfarben hier bei uns treffen. Das hat in Murnau Tradition.“

Damit kommen wir zum Weltmusikfestival Grenzenlos, bei dem sich heuer alles um Spanien drehen wird.

Thomas Köthe: „Am Beispiel Spanien kann man gut zeigen, wie sich Volksmusik mit anderen Stilrichtungen mischt – mit Jazz, Weltmusik und Klassik. Das passiert auf sehr hohem Niveau. Wir laden zwei Gruppen aus Spanien ein: Antonio Lizana mit seinen Trio, und das Daniel Garcia Trio. Bei diesen Konzerten wird der Unterschied zu den populären Volksmusikformen hörbar, die wir hierzulande als Heimatsound kennen. Jan Depreter, am dritten Abend, ist kein Spanier. Der Belgier spielt auf der Gitarre spanische Klassik, die stark von spanischer Volksmusik beeinflusst ist.

Das dritte Standbein des Kulturvereins ist die Reihe ‚Kabarett in Murnau‘.

Thomas Köthe: „Zu Florian Schroeder und Christian Springer muss man nicht viel sagen, die machen hochpolitiches Kabarett. Außerdem haben wir Hans Klaffl eingeladen...“

Der Lehrer!?

Thomas Köthe: „Mittlerweile hat Klaffl sein viertes Programm. Nicht nur Anekdoten aus dem Schulalltag eines Lehrers, sondern er nimmt auch Stellung zu brisanten Themen: Asylantenhetze und Rassismus.“

Dann ist da noch Lucy van Kuhl, alleine der Name klingt frech...

Thomas Köthe:“Lucy van Kuhl ist heuer unsere Newcomerin. 2019 bekam sie das „Passauer Scharfrichter Beil‘; und 2021 den ‚Stuttgarter Besen‘. Am Klavier bewegt sie sich gekonnt zwischen Chanson und Kabarett.“

Weitere Infos –auch zu Reservierungen – gibt es im Internet: www.murnauer-jazzkonzerte.de und www.weltmusikfestival-grenzenlos.de Günter Bitala