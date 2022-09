40 Meter durch die Luft geschleudert: 23-Jähriger verlor Kontrolle über Fahrzeug und fuhr gegen Betonmauer

Teilen

Glück hatte der junge Mann deshalb, weil er bei dem Unfall gänzlich unverletzt blieb, er konnte wohlauf durch die alarmierten Rettungskräfte aus seinem Gefährt geborgen werden. (Symbolbild) © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Glück im Unglück hatte am Morgen des heutigen Freitags ein Verkehrsteilnehmer aus Mittenwald, welcher mit seinem VW T5 Bus gegen 07:00 Uhr auf der B2 bei Schlattan in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs war. Der 23-Jährige überfuhr in Folge dessen zunächst mit seiner rechten Fahrzeugseite den Bordstein und verlor daraufhin wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug, da er dieses vor einer herannahenden Betonmauer, welche parallel zur Fahrbahn verläuft, nicht mehr zum Stehen bringen konnte.

Der Bus setzte daher mit erheblicher Geschwindigkeit auf die Mauer auf und wurde aufgrund des heftigen Aufpralls ca. 40 Meter weit durch die Luft geschleudert, woraufhin er – in Seitenlage – auf der Bundesstraße zum Liegen kam.

Glück hatte der junge Mann deshalb, weil er bei dem Unfall gänzlich unverletzt blieb, er konnte wohlauf durch die alarmierten Rettungskräfte aus seinem Gefährt geborgen werden. Diese stellten bei einem durchgeführten Alkoholtest jedoch einen nicht unerheblichen Alkoholwert fest, weswegen ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr gegen den jungen Fahrer eingeleitet werden, sowie eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt werden musste. Da der Bus bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt wurde, ist von einem Schaden jenseits von 10.000 Euro auszugehen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es im Rahmen des Unfalls glücklicherweise nicht. kb