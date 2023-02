Erweiterung 1995-1997 zum „Grainauer Kurhaus“

50 Jahre „Zugspitzbad“ Grainau: Vorbereitung für Neukonzeption laufen an

Alle bisherigen Abteilungsleiter des „Zugspitz-Bades” seit 1972 – ab 2. von links: Johannes Grasegger, Hans-Peter Ostler, Paul Seibold, Stefan Meyer. Mit dabei: Geschäftsstellenleiter der Gemeinde Grainau Anton Pfanzelter (links) und Bürgermeister Stefan Märkl (rechts). © Klaus Munz

Grainau – Im Gemeinderat wurde 1972 eifrig nach einem Namen gesucht. Josef Zistl (FDP) schlug „Grainauer Bad“ vor, Paul Mair von der SPD konnte sich den Begriff „Alpenwarmbad“ vorstellen. Bruno Janke, ebenfalls von der FDP, favorisierte für die neu entstandene Hallen-und Freibadeanlage den Namen „Zugspitzbad“ und konnte damit beim Gemeinderat überzeugen. Seit nunmehr 50 Jahren besteht das Zugspitzbad Grainau, dazumal das erste kommunale Hallenbad, und neben Garmisch-Partenkirchen mittlerweile nach der Aufgabe der Bäder in Mittenwald und Oberammergau das Einzige im ganzen Landkreis.

„Das Bad entstand im Interesse von Einheimischen und Gästen, gerade für Schlechtwetterperioden und für die Wintersaison“, sagt Rathaus-Geschäftsleiter Anton Pfanzelter. Die großzügig konzipierte Anlage mit einer Beckengröße von 33 x 22 Metern in der Halle und den beiden großen Freibecken ersetzte das alte Freibad, bereits im Jahre 1934 samt Vorwärmer errichtet.

Baubeginn im Frühjahr 1971

Nach Jahren der Planung startete im Frühjahr 1971 das ambitionierte Vorhaben. Mit in der Planung auch eine Großgaststätte, das „Kurpark-Cafe-Restaurant“ im ersten Stock. Nach 20-monatiger Bauzeit war die Anlage zum Jahresende fertiggestellt, der Badebetrieb wurde am 26. Januar 1973 aufgenommen, am 9. Februar stand die offizielle Indienststellung mit Einweihungsfeier an. „Das Badewasser wurde im Übrigen nicht gechlort, sondern durch eine Ozonanlage aufbereitet“, schildert Bürgermeister Stephan Märkl. „Knapp 7 Millionen DM nahm damals die Kommune in die Hand“, verdeutlichte Pfanzelter. Eine stolze Summe zur damaligen Zeit, erste Kostenschätzungen sprachen zunächst im Jahre 1968 von 2,2 Millionen!



Erweiterung 1995-1997 zum „Grainauer Kurhaus“

Fast 20 Jahre erfüllte das Bad trotz hoher Betriebsdefizite die Erwartungen der Gemeinde. Aber zu Beginn der 1990er Jahre keimte der Gedanke auf, in Anbetracht stagnierender Besucherzahlen, hoher Betriebskosten und gestiegener Besucheransprüche, einen Um- und Anbau vorzunehmen. „Der Gemeinderat hat es sich damals nicht leicht gemacht und sich in unzähligen Sitzungen intensiv und höchst konträr über die Art und Weise dieser Zukunftslösung auseinandergesetzt“, entnimmt Märkl den damaligen Protokollen. Denn zur Debatte stand ein großer Veranstaltungssaal mit Bühne, die Integrierung der Tourist-Info samt Bücherei und Lesesaal, aber auch die qualitative Aufwertung des Bades selbst mit Anbau eines Solarbeckens und der Installation des Dampfbades und einer Sauna. „Das kostete damals weitere 16 Millionen DM“, sagte Pfanzelter. Damit waren aber die Arbeiten rund um das Bad noch lange nicht abgeschlossen. Weitere bedeutende Maßnahmen waren die von einer Bürgerin gesponserten 60m-Wasserrutsche im Außenbecken (1998), sowie die energetische Sanierung des Kurhauses in den Jahren 2014/15.



Blick in die Zukunft

Stillstand ist Rückschritt. Das dürften sich die Verantwortlichen gedacht haben, als sie vor kurzem den ganzen Gebäudekomplex „Grainauer Kurhaus“ mit Bad, Veranstaltungssaal und Tourist-Info“ wieder auf den Prüfstand stellten. Denn vielerorts herrscht im Hause noch der Charme der 1970er Jahre, aufgefrischt mit den Neuerungen der Maßnahmen aus dem Jahre 1997.



Zeit um wieder zu handeln! „Wir müssen sowohl strukturell, energetisch, als auch inhaltlich das Gebäude neu überdenken“, betont Märkl und spricht vom „Bedarf einer Neukonzeption“. Dafür laufen derzeit bereits die Vorbereitungen wie Untersuchungen, das Darstellen von Varianten und Kostenschätzungen. „Im Sommer“, so Märkl, „plane die Gemeinde übrigens für seine Bürger und Gäste eine Jubiläums-Aktion im Schwimmbad! mun