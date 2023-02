64. Vorlesewettbewerb: Regionalentscheid in der Grund- und Mittelschule am Gröben

Siegerin Linda Klein mit den Jurymitgliedern: Frau Wirzberger, Frau Hinze, Herr Bielitz und Frau Zolk. © privat

Landkreis – Wer ist der oder die beste Vorleser*in im Landkreis Garmisch-Partenkirchen? Beim Regionalentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels haben die Siegerinnen und Sieger der Schulentscheide in Garmisch-Partenkirchen um die Wette gelesen.

Mit circa 600.000 Teilnehmer*innen jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. „Der Schwerpunkt unserer schulischen Arbeit liegt besonders auf der Förderung der Lesefähigkeit“, berichtet Frau von der Goltz, die Schulleitung der Grund- und Mittelschule am Gröben. „Der Wettbewerb soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese somit dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln.“

12 Schulsiegerinnen und -sieger aus fast allen Schulen des Landkreises trafen sich am Mittwoch, den 01.02.2023 am Gröben, um vor einem breiten Publikum und der Jury ihre Leseleistung zu präsentieren. Hierbei mussten die Teilnehmer zwei unterschiedliche Lesetexte vorlesen. Zunächst wurde das Lieblingsbuch vorgestellt und eine frei gewählte Passage daraus gelesen. Für den zweiten Teil wählte die Jury ein Buch aus. Hier fiel die Wahl auf Momo von Michael Ende. Die zweite Bürgermeisterin Frau Zolk, auch Mitglied in der Jury, erklärte die Wahl des Buches: „Vor einem halben Jahrhundert ist dem genialen Autor aus unserem Heimatort mit seiner „Momo“ ein Meisterwerk der deutschsprachigen Literatur gelungen. Wir feiern dies mit vielen Projekten über das ganze Jahr verteilt. Was liegt hier näher, auch bei dieser tollen Veranstaltung Momo zu präsentieren?“

So zeigten die Teilnehmer ihr Können und alle Zuhörer waren begeistert von der enormen Leistungsbreite der jungen Schülerinnen und Schüler. „Gerne hätten wir mehrere Sieger auserkoren“, war sich die Jury einig, „denn alle Teilnehmer bestachen durch hohes Engagement, beeindruckende Vortragsfähigkeit und nicht zuletzt durch ein unübersehbares Interesse am Lesen.“

Linda Klein, die die St. Irmengard Schule in Garmisch-Partenkirchen vertrat, ging als glückliche Siegerin hervor und darf nun zum nachfolgenden Bezirksentscheid fahren. Die Etappen führen von den Schulentscheiden über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Landessiegerinnen und -sieger am 21. Juni 2023 in Berlin beim rbb.

Alle teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde sowie das Buch „Agnes und der Traumschlüssel“ von Tuutikki Tolonen (Carlsen). Zusätzlich spendierte die Stiftung Lesen für alle ein weiteres Buch. kb