65. Partenkirchner Festwoche war ein voller Erfolg

Die „Blaumacher” sorgten zusammen mit den Trommlern und der Musikkapelle für gute Laune im Zelt. © Klaus Munz

GAP – „Aus is und gor is, so schnell sind 10 Tage rum!“ Trachtler-Vorstand Andreas Grasegger zog am letzten Zelttag schon einmal Bilanz. „Wir hatten einen guten Besuch, immer günstiges Wetter, konnten stets mit unseren Aktiven durch den Markt zum Zelt marschieren“, berichtete der „Siaß`n-Anda“. „Auch das Programm passte, die Musikgruppen kamen beim Zeltpublikum gut an“, bemerkte der Trachtler-Chef des Volkstrachtenvereins „Werdenfelser Heimat“ Partenkirchen, der die letzten Wochen stark gefordert war. So galt sein vielfältiger Dank auch seinen Mitstreitern von Vereinsausschuss, allen Helfern und Sicherheitskräften.

Die Liste war lang – von der Schirmherrin bis zur Toilettenfrau – alle hatten sie ihren Anteil an einer gelungenen 65. Festwoche! Auch Vize-Vorstand Franz Rieger (Moug) ergriff das Wort. Sein Dank galt speziell Andreas Grasegger, „der drei Wochen Stress ohne Ende erlebte, aber für jedes Problem eine Lösung hatte“. Gebührende Anerkennung galt dabei auch der Festwirts-Familie Adlwärth, die kurzfristig neben dem Garmischer Zelt auch für die Partenkirchner die Bewirtung übernahm. Ansonsten war der „Blaue Montag“ wie früher einer der Höhepunkte der Festwoche überhaupt. Mit hohem Spaßfaktor! Beginnend mit dem Einzug der Blaumacher mit ihren Standarten, die Plattlermadln in hübschem Mieder und mit jeder Menge weiß-blauer Papierfähnchen im Haarschopf. Da wurde getanzt, geschunkelt, eine schier endlose Polonaise schob sich durchs Zelt.

Die Partenkircher Musikkapelle mit „Einpeitscher“ Josef Grasegger junior legte sich mächtig ins Zeug und sorgte noch einmal mächtig für Stimmung und Frohsinn. Als besondere Einlage an diesem letzten Tag erschien sogar stilecht unter den Klängen des Defiliermarsches die „Mama Bavaria“ in Form von Marie-Theres Pfefferle-Wörndle, die zur abgelaufenen Festwoche ihre ganz speziellen Anmerkungen machte. So lobte sie das „Sondereinsatzkommando“, hier war der Trommlerzug gemeint oder betitelte jemand als „unfreiwilliges Sprachrohr Partenkirchens“. Auf jeden Fall, so die „Mama Bavaria“, „war die Festwoche absolut nicht fad“ – so ihr Fazit!

75. Gaufest und 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Höhepunkte der Zeltwoche



Auch Andreas Grasegger zählte noch einmal die vielen Höhepunkte der 65. Festwoche auf. Zwei Jubiläen standen dabei ganz besonders im Mittelpunkt. Zum einen feierte die Oberländer Trachtenvereinigung am ersten Zeltwochenende das 75. Jubiläums-Gaufest, ausgerichtet von der „Werdenfelser Heimat“, zum anderen wurde das 150. Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Partenkirchen mit einer groß aufgezogenen historischen Übung in der Badgasse, sowie am zweiten Festsonntag mit Gottesdienst, Fahrzeugweihe und einem überaus sehenswerten Festzug mit vielen historischen Fahrzeugen und Gerät gebührend gefeiert. Daneben gab es ein Goaßlschnalzertreffen, den beliebten „Tag der Stammtische und Betriebe“, den großen Tanzabend am zweiten Samstag mit über 2000 Besuchern und nicht zuletzt für das junge Publikum den Abend mit der Band „Deerisch“ im ebenso gänzlich vollen Zelt. Im Vordergrund stand aber stets das althergebrachte Werdenfelser Brauchtum – in Form von den Schuhplattlern und Tänzen. Ob nun beim Bandltanz, dem Figurentanz oder Werdenfelser, gekonnt von der Schuhplattlergruppe mit Vorplattler Michi Maurer (Diktl) dargeboten, sowie der fast 100-köpfigen Jugendgruppe unter Leitung von Hansi Witting (Langerbeck), die keine Sorgen für den Nachwuchs in den kommenden Jahren aufkommen lassen.

Auch der historische „Alte Tanz“ wurde mehrfach gezeigt. Für ihre Treue wurden dabei Maria und Anton Schretter für 30 Jahre und Christine und Josef Lindebner (Veitl) für 25-jährige Mitwirkung mit einem Geschenkgutschein geehrt. Und beim Eröffnungsabend der Festwoche gab es noch eine weitere Ehrung. 1. Schriftführer Michael Kratzmair durfte aus den Händen der Gauvertreter die Bronzene Gaumedaille der OTV für seine über 10-jährige Vorstandstätigkeit in Empfang nehmen. Schöner Zug am Rande: Die Sanitätsbereitschaft Partenkirchen durfte sich über die Summe von 750 Euro freuen. Denn die „Werdenfelser Heimat“ hatte sich dazu entschlossen, beim Gaufest auf Geschenke an die Gastvereine zu verzichten und stattdessen eine heimische Rettungsorganisation begünstigt. „Steh`ma weiterhin szamm – Hoch lebe Werdenfels! Mit diesen Worten verabschiedete sich Andreas Grasegger von den Besuchern der 65. Partenkirchner Festwoche mit der Hoffnung auf eine ebenso schöne 66. Zeltwoche im kommenden Jahr. mun