Risikoreiche Fahrt: 70-jähriger E-Scooter-Fahrer wird mit über 1,1 Promille erwischt

Der alkoholisierte Fahrer musste erneut seinen Führerschein abgeben (Symbolbild). © picture alliance/dpa

GAP – Am Dienstagnachmittag hatte der Lenker eines E-Scooters aus Garmisch-Partenkirchen etwas zu tief ins Glas geschaut. Der 70-Jährige fiel der Streife gegen 14:00 Uhr dadurch auf, dass er an seinem Scooter kein Kennzeichen angebracht hatte. Während der daraufhin eingeleiteten Verkehrskontrolle in der Zugspitzstraße bemerkten die Beamten schließlich einen starken Alkoholgeruch, der vom älteren Herrn ausging.

Ein Alkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht, denn das Gerät zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an. Der Führerschein, welcher dem Mann aufgrund eines zurückliegenden Alkoholverstoßes erst dieses Jahr wieder ausgestellt worden war, wurde durch die Streifenbeamten direkt wieder eingezogen. Gegen den Unbelehrbaren wurde ein weiteres Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr sowie ein Verfahren wegen des Versicherungsverstoßes eingeleitet. kb