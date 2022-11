740 Gramm Kokain auf der B2 bei Ohlstadt sichergestellt

Die Schleierfahnder lagen bei einer Fahrzeugkontrolle genau richtig, denn bei der Durchsuchung konnten sie in einem speziellen Schmuggelversteck verbaut ca. 740 Gramm Kokain auffinden und sicherstellen. (Symbolbild) © Rene Traut / IMAGO

Ohlstadt - Am Samstagabend, 26. November 2022, wurde eine rumänische Fahrzeugführerin auf der B2 bei Ohlstadt kontrolliert und es konnten Drogen sichergestellt werden. Die Kripo Garmisch-Partenkirchen übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen. Die 34-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Murnau führten am Samstag, den 26. November 2022 gegen 20:00 Uhr, auf der B2 bei Ohlstadt eine Fahrzeugkontrolle bei einer 34-jährigen Rumänin durch. Die Schleierfahnder lagen mit ihren geschulten Augen genau richtig, denn bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten in einem speziellen Schmuggelversteck verbaut ca. 740 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Die 34-Jährige wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen.

Die Rauschgifteinsatzgruppe der Kriminalpolizeistation Garmisch-Patenkirchen übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen die 34-jährige Tatverdächtige.

Diese wurde am 27. November 2022 am AG München dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Tatverdächtige erließ. Sie wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. kb