Die Autopedale verwechselt: Rentner fährt mit seinem Pkw in Grainau in den Graben

Teilen

Ein 83-jähriger Autofahrer verwechselte in Grainau die Pedale. (Symbolfoto) © YAY Images/Imago

Grainau – Die komplette Pedalerie seines Pkw durcheinandergebracht hatte am Donnerstagnachmittag, 10. August, ein älterer Herr aus Grainau. Der 83-jährige Rentner stieg nach einem Einkauf in der Aldi Filiale in der Schmölz gegen 14:00 Uhr in seinen Ford und wollte den Heimweg antreten. Hierbei verwechselte er eigenen Angaben zufolge jedoch Gas, Bremse und Kupplung und fuhr ungewollt und ungebremst rückwärts über den Parkplatz – glücklicherweise stand zu diesem Zeitpunkt niemand hinter seinem Fahrzeug. Erst nach ca. 25 Metern fuhr der Mann über einen Bordstein; der Pkw kam unsanft im Gebüsch eines anliegenden Grünstreifens zum Stehen. Zudem hatte sich der Ford dermaßen in dem Gestrüpp verkeilt, dass er mit einem Kran geborgen werden musste. Dem betagten Herrn wurde durch die eingesetzten Streifenbeamten eröffnet, dass er in Zukunft besser kein Fahrzeug mehr führen sollte, die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt. Der Mann blieb bei seiner Irrfahrt glücklicherweise unverletzt. kb