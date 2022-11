Abstimmung zum Kongresshaus: Gemeinderat Garmisch-Partenkirchen hat für einen Bürgerentscheid votiert

Von: Ilka Trautmann

Die Bürgerinnen und Bürger von Garmisch-Partenkirchen werden am 12. Februar 2023 die Gelegenheit haben, über die Zukunft des Kongresshauses und des umliegenden Areals zu entscheiden. © Ilka Trautmann

GAP – Mit 20:7 Stimmen hat der Gemeinderat Garmisch-Partenkirchen am vergangenen Donnerstag für einen Bürger­entscheid zum Kongresshaus abgestimmt. Die Bürgerinnen und Bürger von Garmisch-Partenkirchen werden am 12. Februar 2023 die Gelegenheit haben, über die Zukunft des Kongresshauses und des umliegenden Areals zu entscheiden.

Wie alle Kapitel zum Kongresshaus war auch die Gemeinderatssitzung, in dessen Ergebnis das Ratsbegehren auf den Weg gebracht wird, eine emotionale Angelegenheit. Nach den Redebeiträgen stand der mit deutlicher Mehrheit gefasste Beschluss, ein Ratsbegehren abzuhalten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen am Sonntag, 12. Februar 2023, erneut darüber entscheiden, was aus dem gemeindeeigenen Kongresshaus werden soll. Die Fragestellung lautet dann: Sind Sie dafür, dass der Markt Garmisch-Partenkirchen auch zukünftig

• in einem „Haus für Alle“ Räume für Bürger*innen, Kultur sowie Tagungs- und Kongressgeschäft anbietet und hierfür



• (neben den voraussichtlich erhaltungsfähigen Bestandteilen Olympiasaal und Kleines Theater) ein deutlich verkleinerter Neubau mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 7.500 m² errichtet wird, der den Anforderungen an regionale Baukultur, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Barrierefreiheit entspricht,



• da nach der Auffassung des Marktgemeinderates die untersuchten Varianten der Sanierung des Bestandes mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 12.500 m² dessen Einschränkungen für den Betrieb (wie z.B. 16 unterschiedliche Höhenniveaus und kein den heutigen Anforderungen entsprechendes Raumangebot) nicht beseitigen und daher unvertretbare Kosten verursachen? tra