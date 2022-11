Adventskalender für den guten Zweck des Lions-Clubs Murnau-Staffelsee

Freuen sich über die neunte Auflage: (v.l.) Erster Bürgermeister Rolf Beuting, Renate Böhm und Heinrich Müller vom Lions-Club Murnau-Staffelsee. © Markt Murnau a.Staffelsee

Murnau – Neun Jahre erfreut der Adventskalender des Lions-Clubs Murnau-Staffelsee die Menschen mit vielen hochwertigen Preisen. Insgesamt sind ca. 200 Preise zu vergeben, die alle von Sponsoren aus Murnau und dem Umland gespendet wurden. Der Erlös kommt wie in jedem Jahr zu 100% sozialen Zwecken zugute.

„Alle Jahre wieder bewundere ich Ihr Engagement für diesen besonderen Adventskalender“, lobt Bürgermeister Rolf Beuting Renate Böhm und Heinrich Müller vom Lions-Club bei der Vorstellung der Kalender im Rathaus. „Wie viele Spenden dabei immer zusammenkommen, das ist wirklich beeindruckend. Und man spürt einfach, wieviel Herzblut in dieses Projekt fließt, das ohne Ihren Einsatz wahrscheinlich längst nicht so erfolgreich wäre. Der Kalender kommt unmittelbar den Menschen und dem Ort zugute – Es ist ein Murnauer Projekt durch und durch!“ Der Erste Bürgermeister erwarb bereits zehn Exemplare des besonderen Adventskalenders.

Ab sofort und bis einschließlich 6. Dezember 2022 kann der Adventskalender zum Stückpreis von 5 Euro erworben werden. Der Erlös wird zu 100% an das Lionshilfswerk Murnau gespendet, das seinerseits damit zu 100% soziale Projekte unterstützt, wie etwa die Murnauer Tafel, das Mehrgenerationenhaus oder die Oberland Werkstätten in Polling. Der Erlös aus dem letztjährigen Verkauf kam u.a. der Ukrainehilfe „Das Blaue Land hilft“ zugute. Insgesamt 5.000 Euro spendete der Lions-Club Murnau-Staffelsee für das Hilfsprojekt der neun Blaue Land Gemeinden. In Murnau gibt es insgesamt 12 Verkaufsstellen für den Adventskalender. Eine davon ist die Tourist Information des Marktes Murnau. Auch in Unterammergau und Oberammergau sind Verkaufsstellen hinzugekommen. Der Kalender konnte auch beim beliebten Büchermarkt des Lions-Clubs am 19. und 20. November erworben werden. Das winterlich-heimelige Motiv stammt wieder aus der kreativen Feder von Heinrich Müller.

Weitere Infos, die Spielregeln, und im Dezember auch die Gewinnnummern, finden Sie online unter: www.lc-murnau.de sowie in der Tourist Information Murnau. Aufgrund der hohen Nachfrage der letzten Jahre, wurde die Stückzahl in diesem Jahr nochmals um 100 erhöht, auf insgesamt 2500 Stück. Renate Böhm freut sich darüber sehr: „Der Grund für den großen Erfolg des Adventskalenders ist aber natürlich, dass ihn so viele Menschen erwerben und das Projekt damit unterstützen. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott!“ Neben den bewährten Sponsoren sind in diesem Jahr auch wieder neue hinzugekommen. „Es sind aber auch noch ein paar Plätze frei“, so Heinrich Müller. Wer als Sponsor für das nächste Jahr mitmachen möchte, kann sich gerne beim Lions-Club Murnau-Staffelsee melden. kb