Weihnachtsfreude verschenkt

Auch die Soldatinnen und Soldaten des Murnauer IT-Bataillons wollten helfen. Hauptfeldwebel Michael B. überreichte in der Oasekirche Päckchen und Geldspenden an Christine Rieder und ihr Team. © IT Bataillon Murnau

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wurde zur Adventzeit in unserer Region wieder mit großem Engagement durchgeführt. Viele haben die Geschenkaktion auch in dieser angespannten Zeit, die für niemanden einfach ist, unterstützt.

„Wir freuen uns sehr über das Ergebnis“, sagt Christine Rieder, die Leiterin der Sammelstellen für die Region Garmisch-Partenkirchen. Ihr herzlicher Dank gilt allen Annahmestellen, die freundlicherweise erneut die Schuhkartons angenommen haben sowie den fleißigen Spendern und Päckchenpackern, die einmal mehr dafür gesorgt haben, dass viele Schuhkartons befüllt wurden und auf die Reise gehen konnten.

Das Ziel der Päckchen aus dem Werdenfelser Land ist erneut Osteuropa. Die Not in Moldawien, Rumänien oder in der Ostslowakei hat sich durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine verschärft. Ein herzlicher Dank geht auch an die treuen Päckchen-Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die in der Oasekirche Burgrain (seit 2003 der Organisator für „Weihnachten im Schuhkarton“) jeden Schuhkarton nochmals anschauen, bei Bedarf liebevoll aufwerten und für den Zoll fertig machen. Ohne das ehrenamtliche Engagement von Ingrid Übler, Maria Exner, Edith Tipps oder von Gebietsleiterin Christine Rieder, wäre diese wichtige Arbeit nicht zu schaffen.



Es war eine gelungene Aktion, zieht Christine Rieder Bilanz. 481 heimische Schuhkartons mit schönen Weihnachtsgeschenken konnten rechtzeitig auf den Weg zu den Empfängerkindern geschickt werden. Viele Päckchen kamen aus Garmisch-Partenkirchen inklusive Burgrain und Farchant, aber auch aus Mittenwald, Scharnitz und Seefeld und aus Oberammergau und dem Ammertal. Ein besonderes Dankeschön gilt dem fleißigen Kindergarten-Team Partenkirchen und der Bundeswehr Murnau, die sich erstmals an der Aktion beteiligte.



Ob mit dem Lastwagen, per Schiff oder einem Esel – die Geschenkpäckchen nehmen eine weite Reise auf sich, um Kindern mehr als einen Glücksmoment zu bescheren. Jedes Päckchen wird persönlich übergeben: „Für die Kinder wird ein Fest gefeiert – mit Musik und Schokolade und zum Schluss werden die Kartons übergeben“, erklärt Rieder. tra