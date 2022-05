Aktionswoche „Gesunde Schule“ an der Grundschule Burgstraße machte allen viel Spaß

Auch die Selbstbehauptung wurde gemeinsam trainiert. © GS Burgstraße

GAP – „Harmonisch miteinander“, unter diesem Motto stand die zweite Aktionswoche der Grundschule an der Burg­straße, die im Mai stattgefunden hat. Hauptziele waren die Förderung der gegenseitigen Wertschätzung in der Schulgemeinschaft und der Achtsamkeit gegenüber eigenen Gefühlen sowie der Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühls. Dazu fanden in allen Klassen verschiedene Aktionen statt.

Als Einstieg gab es für alle Schüler einen Selbstbehauptungskurs mit Maik Heinke vom TSV Garmisch. Dabei lernten die Kinder, in Konfliktsituationen angemessen zu reagieren. Im Anschluss fand ein Life-Kinetik-Training bei Alexander Dillig statt. Hier standen Konzentrations- und Koordinationsübungen im Mittelpunkt. Bewusste Atemtechnik und Entspannung wurden allen in einem Kinder-Yogakurs vermittelt. Einige Klassen erfuhren in einem Resilienztraining, wie man mit Ruhe in vielen Situationen besser zurechtkommt. Verschiedene Möglichkeiten der Stressbewältigung und des guten Umgangs miteinander wurden eingeübt. Axel Peukert arbeitet weiterhin mit einigen Klassen nach dem Konzept „Stark auch ohne Muckis“.

Für die Viertklässler fand zudem einen Aktionstag der Caritas zum Thema Medienkompetenz und Mobbing statt. Nach zwei Jahren Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen standen in dieser ausgefüllten Aktionswoche das Erleben von Gemeinschaft und der Spaß im Mittelpunkt. Ende Mai besuchen die Erstklässler noch das Präventions-Theaterstück „Geheimsache Igel“, für die Drittklässler wird ein Antimobbing-Theater aufgeführt – beides wird dankenswerter Weise von Kiwanis finanziert. kb