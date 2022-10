Alkoholfahrt in Mittenwald gestoppt und damit eine Unfallflucht in Farchant aufgeklärt

Mittenwald - Eine Mittenwalder Polizeistreife stoppte Dienstagabend, 11. Oktober, ein Fahrzeug, dass in Schlangenlinien unterwegs war. Bei den Ermittlungen konnten sie auch gleich eine Unfallflucht klären, die am Nachmittag des selben Tages in Farchant begangen worden war.

Am 11. Oktober, 21:45 Uhr, wurde ein 39-jähriger US-Amerikaner mit seinem Pkw auf der B2, auf Höhe Isarhorn, durch eine Streife der Polizeiinspektion Mittenwald zu einer Verkehrskontrolle angehalten, nachdem das Fahrzeug Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen; der Alkoholtest ergab einen stolzen Wert jenseits von 2 Promille. Bei der näheren Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges stellten die Beamten einen frischen Unfallschaden am Heck des Autos fest. Dieser Schaden konnte einer Verkehrsunfallflucht in Farchant auf einem Supermarktparkplatz an der Partenkirchner Straße zugeordnet werden. Zeugen hatten ebenfalls am selben Tag, gegen 14 Uhr den Mann beobachtet, als dieser beim Rückwärtsfahren gegen ein geparktes Fahrzeug stieß und sich sofort von der Unfallstelle entfernte. Der US-Amerikaner muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des Mannes sichergestellt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 EUR einbehalten. Der Schaden beim Unfall in Farchant beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. kb