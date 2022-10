Alkoholisierter Pkw- Fahrer drehte bei Blutentnahme durch: Nacht verbrachte er in Garmisch-Partenkirchner Zellentrakt

Der stark alkoholisierte PKW-Fahrer ließ sich nur unter Anwendung von unmittelbaren Zwang Blut abnehmen. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

GAP - Am 08. Oktober 2022 gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei Garmisch-Partenkirchen darüber informiert, dass soeben ein Pkw das Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“ vor der Lokalität „Mukke Fuk“ in Garmisch umgefahren hat und danach geflüchtet ist.

Eine Streife der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen konnte das Fluchtfahrzeug dann in der Münchner Straße auf Höhe Autohaus Heitz stellen und kontrollieren. Wie sich heraus stellte, war der 47-jährige Fahrer, der aus dem Bereich Augsburg stammt, stark alkoholisiert, was ein freiwilliger Atemalkoholtest mit knapp 1,8 Promille belegte.

Der Fluchtfahrer wurde daraufhin zur gerichtsverwertbaren Blutentnahme ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen verbracht, wo er zunehmend aggressiver wurde und sich gegen die Durchführung der Blutentnahme wehrte.

Nur unter Anwendung von unmittelbaren Zwang in Form von körperlicher Gewalt, welche die Polizei in diesem Fall anwenden darf, konnte die Polizei es dem Krankenhausarzt ermöglichen, die Blutentnahme bei dem alkoholisierten Pkw-Lenker durchzuführen. Da der Fahrer weiterhin aggressiv blieb und weitere Straftaten ankündigte wurde er daraufhin durch die eingesetzten Polizeibeamten in Sicherheitsgewahrsam genommen und im Zellentrakt der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen untergebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit am Steuer, Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte u. w. Der Führerschein des Trunkenboldes wurde sichergestellt. Diesen ist er nun erst mal für längere Zeit los. kb