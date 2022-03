Alle Offenen Hilfen der KJE gelten für Menschen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Hintere Reihe (v.l.): Johanna Schmid (Koordination für den Bereich Schulbegleitung), Barbara Wilk (Fachkraft Offene Behindertenarbeit), Thomas Rotter (Leitung Offene Hilfen). Vordere Reihe: Angelika Emmerich (Verwaltungsangestellte), Lisa Gretzinger (Fachkraft Offene Behindertenarbeit). © Falkenberg

GAP / Landkreis – Die grundlegende Idee des Vereins der Kinder-, Erwachsenen- und Jugendhilfe (KJE) seit der Gründung vor 50 Jahren ist es, Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen zu helfen, sie zu unterstützen und zu entlasten. Die Offenen Hilfen sind ein wichtiger Bestandteil mit dem Bereich der Offenen Behindertenarbeit (OBA) und leisten fast ausschließlich ambulante Angebote und aufsuchende Hilfen.

„Um den Menschen die Teilhabe an einem Leben in der Gemeinschaft und einer angemessenen (Schul-)Ausbildung zu ermöglichen. Die Besonderheit unserer Leistungen ist die individuelle und personenbezogene Hilfe“, erklärt Thomas Rotter. Der Heilerziehungspfleger leitet die Offenen Hilfen seit deren Gründung im Jahr 1988. „Von einer Allgemeinen Beratung, über Ausflüge, offene Treffs oder Stammtische bieten wir familienentlastende Dienste und die Betreuung von Angehörigen mit Behinderung an“, so Rotter. Seine an die 50 Mitarbeiter kommen nach Absprache ins Haus.

Lisa Gretzinger aus Garmisch-Partenkirchen ist Fachkraft in der Offenen Behindertenarbeit und koordiniert den Familienentlastenden Dienst. „Die Entlastung der Angehörigen durch die zeitweise Betreuung ihres Familienmitglieds mit Behinderung ist ein vorrangiges Ziel unseres Angebots. Gleichzeitig ist es aber auch unser Wunsch, die Einsätze mit schönen Aktivitäten zu gestalten. Das können zum Beispiel Ausflüge sein, gemeinsame Spiele, ein Café-Besuch, sportliche Aktivitäten, oder bei unseren jüngeren Klienten ein Ausflug zum Spielplatz“, berichtet die 28-Jährige.

Um behinderten Kindern und Jugendlichen den Schulbesuch zu ermöglichen, wurde im Jahr 2008 die Schulbegleitung eingerichtet. An zehn Schulen im Landkreis werden Schüler mit geistiger oder körperlicher Behinderung oder drohender Behinderung betreut. „Derzeit begleiten wir 25 Schüler im Alter von sechs bis 18 Jahren in einer 1:1 Betreuung. Wir sind auf dem Schulweg und während des Unterrichts anwesend und helfen in allen Belangen, um für sie den Schulbesuch sicherzustellen.“ Johanna Schmid (34) aus Huglfing koordiniert seit Dezember den Bereich Schulbegleitung, sie sagt: „Ich habe viel Freude am Kontakt mit Lehrern Eltern und Schüler zu begleiten und ihnen so Chancengleichheit zu ermöglichen.“

Das Ambulant betreute Wohnen, ein weiterer wichtiger Baustein der Offenen Hilfen, richtet sich an Erwachsene, die im eigenen Zuhause in Teilbereichen des Lebens Unterstützung brauchen. „Wenn es darum geht, Anträge zu bearbeiten, Finanzen zu verwalten oder für alle individuellen Lebensbelange sind unsere Fachkräfte – Sozialpädagogen und Erzieher- Ansprechpartner“, so Rotter weiter. Fünf Erwachsene nehmen dieses Angebot derzeit wahr, werden ein bis zweimal in der Woche von den Kollegen der Offenen Hilfen besucht. Meist sind sie noch berufstätig, „aber wenn wir Menschen über einen längeren Zeitraum betreuen, kann es schon mal sein, dass sie auch ab 65 Jahren noch zu unseren Klienten zählen, andere finden ab dieser Altersgrenze bei der Altenhilfe Unterstützung.“

Recht neu ist auch für Rotter die Kooperation, die vor zwei Jahren mit der Longleif-Stiftung gegründet wurde. „Gemeinsam bieten wir eine Wohnberatung an, damit Menschen mit Behinderung ab 60 Jahren so lange wie nur möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können“, erläutert der Leiter der Offenen Hilfen.

Da geht es dann um Fragen, ob ein Fahrstuhl erforderlich ist, wie die Wohnung am besten barrierefrei umgebaut werden kann, wie der Zugang zum Bad, zur Dusche oder der Wohnraum umgestaltet werden muss. Die Mitarbeiter von Rotter beraten die Damen und Herren über unterfahrbare Küchenzeilen, elektrische Aufstehhilfen, Badewannen- oder Treppenlifte und wie das alles zu finanzieren ist. Auch diese Beratungs- und Hilfeleistung wird, wie all die anderen der Offenen Hilfen, dankbar und gern angenommen. „Die Nachfrage ist tendenziell steigend“, meint Rotter.

Alle Bereiche der Offenen Hilfen sind eigenständig, konzeptionell, personell und finanziell und gelten für Menschen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. bf