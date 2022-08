Murnauer Eichenallee ist ein lebendiges Denkmal

Historischer Verein Murnau bewertet Kottmüller-Weg als Juwel

Die Kottmüller-Allee in Murnau ist ein Juwel: Der Spazierweg vom Münterhaus zur Aussichtsplattform hoch über dem Murnauer Moos ist nach seinem Initiator benannt und steht unter Denkmalschutz.

Vor 150 Jahren ließ Emeran Kottmüller von den Mitgliedern des örtlichen Verschönerungsvereines die Ähndl-Allee pflanzen. Heute ist der Spazierweg vom Münterhaus zur Aussichtsplattform hoch über dem Murnauer Moos nach seinem Initiator benannt und steht unter Denkmalschutz. Auf Einladung des Historischen Vereines bettet die Münchener Landschaftsarchitektin, Almuth Boedecker, diese Eichenallee in die Murnauer Kulturlandschaft ein.



Das Besondere an der Kottmüller-Allee ist, so Almuth Boe­decker, dass sie keinen Straßenzug säumt, sondern einem schmalen Spazierweg folgt. Einem Weg, den die Murnauer als Verbindung vom Schloss und heutiger Pfarrkirche, hinab zum Pestkircherl ‚Ähndl‘ schon Jahrhunderte vor der ersten Baumpflanzung gegangen waren. Wo die Kottmüller-Allee einst ihren Anfang nahm, läßt sich nicht mehr genau sagen. Boedecker vermutet ihn bei zwei Eichen vor dem Münterhaus. Der heutige Anfangspunkt liegt bei der Abzweigung einer Birkenallee hinab zur Lourdesgrotte. Von den ursprünglich 150 Stiel­eichen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind heute noch gut Zweidrittel des Baumbestandes erhalten. Almuth Boedecker: „Die Kottmüller-Allee unterliegt als ‚lebendiges Denkmal‘ den natürlichen Prozessen vom Wachsen und Altern. Als Denkmal darf sie allerdings nicht verändert werden. Das heißt: Neue Bäume müssen nach einem gründlich ausgearbeiteten Konzept an der selben Stelle nachgepflanzt werden, wo eine alte Eiche entnommen werden musste.“

Die Bäume sind ungewöhnlich dicht gesetzt, sagt Almuth Boedecker – mit einem Abstand von 7,30 bis 9 Metern, bei einer Alleebreite von etwa zwei Metern: „Wegen der oberflächlich verlaufenden Wurzeln präsentiert sich die Kottmüller-Allee als Buckelpiste, um die Fußgänger zwar gut herumlaufen können, die aber für Radfahrer nicht geeignet ist.“ Der Schutz der Wurzeln ist auch beim Mähen der angrenzenden Wiesen zu beachten, und vor allem beim Winterdienst; Almuth Boedecker: „Eigentlich sollte man in der Kottmüller-Allee keinen Schnee räumen, um die empfindlichen Wurzeln nicht zu beschädigen.“ Dr. Marion Hruschka, die Vorsitzende des Historischen Vereines Murnau: „Die Kottmüller-Allee ist ein Juwel, das erhalten bleiben muss.“ Günter Bitala