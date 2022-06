„Am Anfang war das Wort“: Projektion in der Oberammergauer Pfarrkirche begeistert

Eindrucksvolle Lichtinstallation

Oberammergau –„Eindrucksvoll . . .“, „Der Kirchenraum ist nicht wiederzuerkennen“, „Das macht sprachlos, ist unbeschreiblich . . . “, so das Urteil von Gästen, die bei der offiziellen Präsentation der Lichtinstallation in der Oberammergauer Pfarrkirche am Christi Himmelfahrt-Vorabend dabei waren. Wer spätabends die Licht-Text-Installation in Peter und Paul erlebt, nimmt grandiose Eindrücke mit, bekommt die Botschaft der derzeit stattfindenden Passionsspiele noch einmal in konzentrierter Form vermittelt und darf ein ungewöhnliches kirchenraumgroßes Kunstwerk betrachten.

Sattsehen kann man sich bei dem 16-minütigen Projektions-Geschehen, das in Endlosschleife immer wieder neu startet und bei dem bewusst auf jegliche Akustik verzichtet wurde, nicht. „Ich habe es am ersten Tag 22-mal hintereinander angeschaut und immer wieder Neues entdeckt“, gibt Dekan und Pfarrer Thomas Gröner bei der Präsentation seine Eindrücke weiter. Neben interessierten Bürgern und Touristen waren auch Bürgermeister Andreas Rödl, Werkleiter Walter Rutz, weitere Kommunalpolitiker sowie Mitglieder von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung gekommen.

Der Pfarrer lud die Gäste dazu ein, die Sitzplätze zu verlassen, durch den Raum zu wandeln, „denn am jeweiligen Standort ändert sich noch einmal die Perspektive“. Mal ist die Schrift wie ein Lichtvorhang, steht kurz still, dann bewegen sich die Buchstaben, laufen in verschiedene Richtungen, werden immer schneller, kleiner, größer oder sind auf einen der Altäre oder die Orgelempore fokussiert. In die Kuppel ist das Wort „VERGEBUNG“ hundertfach und unbeweglich, als kreisrunde Gloriole projiziert. Ein Ruhepol. Stehen doch die Begriffe Vergebung, Verzweiflung und Vertrauen für drei ausgewählte Sätze aus Jesus „Sieben letzte Worte am Kreuz“: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“, „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“

Nur mit weißem Licht, das heißt mit zwei Video-Beamern und zwei LED-Projektoren, haben die Künstler Detlef Hartung und Georg Trenz gearbeitet, „um eine Verbindung der Dramatik dieser Aussage mit der barocken, überbordenden Kirchenarchitektur und Ikonographie von St. Peter und Paul zu erreichen“. Trenz stand zu Beginn und später beim Sektempfang im Pfarrhof gern Rede und Antwort. „Es macht mir großen Spaß, über unser Projekt zu reden“, erklärte er.

International sind die bekannten Künstler gefragt, arbeiteten in Frankfurt, Köln, Jerusalem, Johannesburg, Adelaide, Halifax und nun in Oberammergau. Die Passion machts möglich, denn beide nehmen auch immer wieder gern Aufträge für Kirchenräume wie für den Freisinger Dom an realisierten. „Das geht hier gar nicht, war meine Intention, als ich die Pfarrkirche 2018 erstmals betrat“, erinnert sich Trenz. Aber irgendwann wussten er und sein Partner, mit dem er seit 25 Jahren zusammen arbeitet, wie es gehen könnte, sahen sie das Besondere. Corona kam dazwischen –wie bei so vielem –, das erste Konzept mit dem Fokus Glorien, also Coronen, wurde verworfen und ein neues mit der Grundidee ‚Am Anfang war das Wort‘ entstand. Zu Vergebung, Verzweiflung, Vertrauen kommt noch die Projektion am Kirchturm: die mehrdeutige Botschaft „WUNDENÜBERWUNDEN“. Man nimmt sie samt allen Eindrücken mit in die Nacht.

Selbst anschauen!



Noch bis zum 2. Oktober 2022 ist die Licht-Text-Installation täglich in der Oberammergauer Pfarrkirche von 21 bis 22.30 Uhr an Nichtspieltagen und bis 23.30 Uhr an Spieltagen zu sehen. Und das sollte man wirklich nicht verpassen. sm