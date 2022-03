Am Samstag heißt es „Licht aus“ an der Partenkirchner Skisprungschanze

Am Samstag wird im Rahmen der „Earth Hour“ die Beleuchtung der Sprungschanze in Partenkirchen für eine Stunde ausgeschaltet. © PantherMedia / wsf pan

GAP - Am kommenden Samstag, den 26. März findet die „WWF Earth Hour 2022“ statt. Diese Aktion ist die weltweit größte für mehr Klima-, und Umweltschutz. Rund um den Globus werden im Jahr 2022 zum 16. Mal Millionen Menschen sowie tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausschalten und so gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz unseres Planeten und setzen. In diesem Jahr steht die „Earth Hour“ aber nicht nur für Klima-, und Umweltschutz, sondern auch für Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine.

Auch der Markt Garmisch-Partenkirchen beteiligt sich an dieser Aktion und wird die Beleuchtung der Sprungschanze für eine Stunde ausschalten und hofft, dass sich viele Unternehmen und Privatleute in Garmisch-Partenkirchen ebenfalls an dieser Aktion beteiligen. „Aktuell ist diese Stunde „Licht aus“ wichtiger denn je, wie ich finde. Der schreckliche Krieg in der Ukraine führt uns vor Augen, wie abhängig wir von fossilen Energien sind – und wie abhängig von den Ländern, aus denen wir diese Energien beziehen. Damit finanzieren wir direkt oder indirekt Diktaturen und Völkerrechtsverstöße – das muss uns allen klar sein. Wir müssen hier so schnell wie möglich etwas ändern“, betont die 2. Bürgermeisterin des Marktes Garmisch-Partenkirchen Claudia Zolk. kb