Angebote für ältere Angehörige und 24 Stunden Betreuung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Den Malteser Hausnotruf können Neukunden jetzt unter bestimmten Voraussetzungen drei Monate zum halben Preis nutzen. © Lisa Beller/Malteser

Region – Nach zwei Jahren Pandemie ist endlich wieder ein Urlaub ohne ständige Sorge und Vorsicht möglich. Doch nicht für jeden, denn wer ältere oder kranke Angehörige betreut, verreist oft selbst nicht, obwohl Erholung dringend nötig wäre.

Die Malteser bieten auch in der Urlaubszeit für ältere und beeinträchtigte Menschen eine passende Überbrückung an: „Mit dem Hausnotruf und Menüservice ermöglichen wir Angehörigen, beruhigt in den Urlaub zu fahren und dennoch die Lieben zu Hause gut versorgt zu wissen. Das gibt beiden Seiten Sicherheit und ein gutes Gefühl“, sagt Elisabeth Vogel, Kreisgeschäftsführerin der Malteser in Wolfratshausen.

Josefa M. (85) aus Grainau nutzt nicht nur den Hausnotruf der Malteser. „Wenn meine Tochter mit ihrer Familie im Urlaub ist, bestelle ich auch täglich das Essen der Malteser.“ Die vielfältigen Gerichte des Menüservice werden täglich und frisch direkt nach Hause gebracht. „Unsere Mitarbeiter verstehen sich nicht nur als Essenslieferanten, sondern haben auch Zeit für ein persönliches Gespräch“, sagt Elisabeth Vogel.

Ein Hausnotrufgerät ermöglicht im Alter ein langes und selbstbestimmtes Leben in der gewohnten Umgebung und gibt den Angehörigen Sicherheit. Das wichtigste aber: Es kann Leben retten. Das Prinzip des Malteser Hausnotrufes ist einfach: Per Knopfdruck wird im Notfall Sprechkontakt zur Hausnotrufzentrale aufgebaut, die dann umgehend die nötige Hilfe organisiert und je nach Bedarf eine Vertrauensperson, den Malteser Bereitschaftsdienst oder den Rettungsdienst alarmiert. So ist der richtige Ansprechpartner schnell zur Stelle und hilft direkt vor Ort.

Aktuell bieten die Malteser die Möglichkeit, den Hausnotruf für die Dauer von drei Monaten zum halben Preis zu nutzen. Wer bis einschließlich 31.07.2022 als Neukunde den Malteser Hausnotruf bestellt, kann dieses Angebot in Anspruch nehmen. „Bei alleinlebenden Menschen mit Pflegegrad übernimmt dann in der Regel die Pflegekasse auf Antrag die Kosten für den Hausnotruf in der Version Grundsicherheit“, erläutert Vogel. Für bedürftige ältere Menschen gibt es außerdem die Möglichkeit, den Hausnotruf wie auch Mittagsmahlzeiten über spendenfinanzierte Mahlzeitenpatenschaften kostenlos finanzieren zu lassen. Und wenn mehr Betreuung nötig wird, weil Angehörige nicht mehr ohne die Hilfe anderer leben können, dann kümmert sich der Malteser Kooperationspartner Second Life Care auch kurzfristig im Rahmen einer Verhinderungspflege um eine 24 Stunden Betreuung in den eigenen vier Wänden.

Alle Informationen zum aktuellen Angebot und zum Malteser Hausnotruf findet man unter www.malteser-hausnotruf.de oder unter der kostenfreien Rufnummer 0800 99 66 021.



Für eine persönliche Beratung wenden sich Interessenten bitte an das zentrale Kundenbüro der Bezirksgeschäftsstelle des Malteser Hilfsdienstes, Bahnhofstr. 2a, 82166 Gräfelfing, Tel.: 089 / 85 80 80-200. kb