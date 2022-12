AOK unterstützt den Vorlesetag im Kindergarten Bad Kohlgrub

(v.l.): Beiratsmitglied Alexander Huhn, Direktor der AOK in Garmisch-Partenkirchen Stefan Schackmann und Erzieherin Frau Kristel Buchner. © AOK GAP

Bad Kohlgrub – Am 18. November hat Deutschlands größtes Vorlesefest - der Bundesweite Vorlesetag stattgefunden. Das diesjährige Motto „Gemeinsam einzigartig“. Passend an diesem Tag las auch der Direktor der AOK in Garmisch-Partenkirchen, Stefan Schackmann, gemeinsam mit dem Beiratsmitglied und Caritas Geschäftsführer Alexander Huhn im Caritas Kindergarten in Bad Kohlgrub vor.

„Wir konnten miterleben wie die Kinder am Vorlesetag in die Bücherwelten abtauchen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Der Vorlesetag ist für uns und die Kinder eine schöne Gelegenheit abzuschalten“, so Stefan Schackmann. Denn auch unsere jungen Kinder mussten aufgrund der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren in vielerlei Hinsicht zurückstecken.

Umso schöner ist es, dass der jährliche Vorlesetag nun wieder stattfinden konnte und die AOK gleich doppelt vertreten war. Im Kindergarten in Oberau begrüßten die Kleinsten den Bürgermeister Peter Imminger gemeinsam mit dem stellvertretenden Direktor Florian Rückborn und freuten sich über die vielen Geschichten.

Die AOK beteiligt sich bereits seit 2009 am Bundesweiten Vorlesetag und ist seit 2013 offizieller Hauptpartner der Aktion. „Lesen und Gesundheit gehören einfach zusammen, das fängt beim Kinderbuch an und hört beim Beipackzettel auf“, sagt der stellvertretender Direktor. Das ist auch ein wesentlicher Grund für das langjährige Engagement beim Bundesweiten Vorlesetag. kb