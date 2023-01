Arbeiten unter Hochdruck: Traditionsveranstaltung König-Ludwig-Lauf findet im Ammertal statt

Von: Ilka Trautmann

Teilen

Beim Zielsprint noch einmal alles geben: Das gilt nicht nur für die Athleten, sondern auch für das Orga-Team. Am Wochenende 4. / 5. Februar findet der traditionsreiche König-Ludwig-Lauf in Oberammergau statt. © Michael Rauschendorfer

Ammertal – Der Winter hat es in diesem Jahr spannend gemacht, vor allem für Veranstalter. Für den König-Ludwig-Lauf gab es jetzt dank der Schneefälle gerade noch im richtigen Zeitfenster grünes Licht.

Gerade noch rechtzeitig für eine Zusage kam der Schnee am Wochenende 21. / 22. Januar. Der traditionsreiche Volksskilanglauf kann stattfinden, auch wenn die Organisatoren und Helfer rund um Marc Schauberger seither alle Hände voll zu tun haben, um die Strecken zu präparieren. Mit Hochdruck wird dort gearbeitet. Von früh bis spät sind Loipenchef Josef Pongratz und seine fleißigen Helfer im Einsatz. Sie fräsen den kostbaren Schnee in den Loipenbereich hinein. Ein großes Schneedepot wurde wie immer an der Ettaler Mühle angelegt und Schneefälle sind für Montag aktuell auch angesagt.

Seit 1968 gibt es den König-Ludwig-Lauf, an dem Sportler aus über 30 Nationen teilnehmen. Und auch diesmal werden wieder mehr als 2200 Teilnehmer erwartet. Anmeldungen sind derzeit noch möglich. Vom 2. bis 5. Februar rückt im Ammertal also der „Luggi-Lauf“ wieder in den Vordergrund. Eine Kraftanstrengung, die nur gelingen kann, weil ein eingespieltes Team zusammenarbeitet, um das Großevent zu stemmen.



Alle weiteren Infos und Gegebenheiten unter www.koenig-ludwig-lauf.com