Schulen für Holz und Gestaltung: Architekturwettbewerb ist entschieden

Die Sieger des Architektenwettbewerbs: (v.l.) Armand Kühne und Kurt Weber. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP - Im Rahmen einer Jurysitzung wurden dieser Tage die Preisträger des Architekturwettbewerbs für den Neubau des „Kompetenzzentrums für digitale Holzbearbeitung“ der Schulen für Holz und Gestaltung (SHG) in Garmisch-Partenkirchen gekürt. Die Jury vergab einstimmig einen ersten sowie zwei dritte Preise.

Mit dem Erweiterungsbau auf einem Grundstück direkt neben der bestehenden Schule (seit vielen Jahren befindet sich hier ein verpachteter Minigolfplatz, das Gelände ist seit 2008 im Besitz des Bezrirks Oberbayern) soll der Raumnot begegnet und der fortschreitenden technologischen Entwicklung Rechnung getragen werden. In dem Gebäude werden die Fachakademie für Raum- und Objektdesign mit Werkstätten für moderne Maschinen zur digitalen Holzbearbeitung, Bankräumen mit Hobelbänken, Unterrichtszimmern und eine Bibliothek Platz finden. Bezirkstagspräsident Josef Mederer war begeistert: „Der Architekturwettbewerb hat hervorragende Ergebnisse gebracht. Die Entwürfe entsprechen voll und ganz den hohen Anforderungen der Schulen für Holz und Gestaltung des Bezirks Oberbayern an Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Besonders der erste Preisträger vereint Ökologie und Funktionalität auf vorbildliche Weise. Das Gebäude wird optimale Arbeitsbedingungen für Studierende und Lehrkräfte bieten. Wir setzen damit ein starkes Zeichen für die Bildung in der Region.“

Zur Teilnahme am Wettbewerb hatten sich 50 Architekturbüros zusammen mit jeweils einem Büro für Landschaftsarchitektur beworben. Zu den Preisträgern gekürt wurden: „Diezinger Architekten mit michellerundschalk landschaftsarchitektur und urbanismus“. Die zwei dritten Preise gingen an: „bernardo bader architekt ZT GmbH mit Auböck + Karasz Landschaftsarchitekten“ sowie „Neumann & Heinsdorff Architekten PartmbB mit HKS Architekten und mk. Landschaft“.

Die Kosten der Planungs- und Bauleistungen für den Neubau werden aktuell mit ca. 12,5 Millionen Euro beziffert. „Die politische Vorgabe ist, dass dieser Rahmen eingehalten werden muss“, sagte Bezirkstagspräsident Mederer. „Allerdings können wir heute keinerlei Aussagen darüber treffen, wie sich Energiepreise und die Kosten für Baustoffe in den nächsten Jahren entwickeln werden.“ Bevor die Aufträge erteilt werden und die Planungen beginnen können, gibt es noch ein formelles Verhandlungsverfahren. Erst danach wird feststehen, wer den Auftrag letztendlich erhält. Die eingereichten Wettbewerbsarbeiten sind noch bis 18. August 2023 in den Schulen für Holz und Gestaltung, Hauptstraße 70, in Garmisch-Partenkirchen öffentlich ausgestellt (Öffnungszeiten 9 bis 13 Uhr). Der Eintritt ist frei. kb