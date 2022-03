Ein neues Leben weit entfernt von der Heimat

Auch das Kloster Ettal hat Flüchtlinge aufgenommen

Teilen

Die erste Gruppe, die im Kloster ankam (v.l.n.r.): Abt Barnabas Bögle OSB, Pater Johannes Bauer OSB, Svitlana Mukhomorova, Lilia Mukhomorova mit ihren Kindern Yan und Denis, Svitlana Gavrylova, Konstiantyn Botvinieva, Mykola Botvinieva, Yelyzateva Botvinieva, Viktoria Botvinieva, Ivan Botvinieva und Pater Sebastian Fischer OSB. © Kloster Ettal

Ettal – Denen, die es am Nötigsten haben, helfen und für sie da sein – das ist schon in der Regel des heiligen Benedikt ein zentraler Bestandteil des Lebens in einem Benediktinerkloster. Und genau dieser Regel versuchen die Mönche der Benediktinerabtei Ettal jetzt zu entsprechen. Seit einigen Tagen leben Flüchtlinge, die vor dem schrecklichen Krieg in der Ukraine geflohen sind, im Ettaler Kloster. Bis zu 50 Menschen können hier untergebracht werden. Ihnen soll das gegeben werden, was sie in ihrer Heimat nicht mehr hatten: Frieden und Sicherheit.

Es ist ein Szenario, das wir alle nie wieder erleben wollten. Zerbombte Städte, die nichts mehr mit ihrer Optik von zuvor zu tun haben, tausende tote Menschen und unsägliches Leid. Seitdem Russlands Präsident Wladimir Putin vor drei Wochen seinen Krieg in der Ukraine begonnen hat, ist im Land nichts mehr wie es war. Immer mehr Menschen müssen nicht nur um die Sicherheit und ihr Hab und Gut bangen, sondern auch um ihr eigenes Leben, um das Leben ihrer Kinder. Oft bleibt nur eine Wahl: die Flucht. Rund 4 Millionen Flüchtlinge werden weltweit erwartet, in Deutschland sind bisher rund 190.000 von ihnen angekommen. Dazu gehören unter anderem auch die Familien Mukhomorova und Botvinieva. Die beiden Familien haben im Kloster Ettal zumindest für einige Zeit eine neue Heimat gefunden – und einfach Sicherheit.

Zwei Wochen Reise



Die Familien kommen aus Charkiv und Kiew, in den kommenden Wochen werden Menschen aus der gesamten Ukraine erwartet. Sie alle eint eines: Sie mussten ihre Heimat wegen des Krieges, wegen der unglaublichen Gewalt aufgeben. Konstiantyn Botvinieva war fast zwei gesamte Wochen unterwegs. Zu sechst haben er, seine Frau Viktoria und Tante Svitlana gemeinsam mit den Kindern Ivan, Mykola und Yalyzaveta vor rund zwei Wochen ihr Hab und Gut so schnell es ging eingepackt und sind losgezogen – ins Ungewisse, denn lange wussten sie nicht, wo sie landen.



„Einfach weg, wir wollten nicht, dass unsere Kinder diesen Krieg erleben müssen“, erklärt der dreifache Familienvater. Sie schliefen in ihren Autos, in völlig überfüllten Unterkünften und standen stundenlang an den Grenzen. „Es war schrecklich. Obwohl wir schnell nach den ersten Kriegstagen geflohen sind, haben wir schon so viele zerstörte Häuser gesehen und mussten immer mit der Angst leben, dass uns auch etwas passiert“, erklärt Konstiantyn, der einfach nur froh ist, jetzt hier sein zu können.



„Dass wir jetzt hier leben dürfen und uns solch eine Nächstenliebe entgegengebracht wird, ist für uns unglaublich. Unser Dank ist nicht in Worte zu fassen!“ Bereits am Mittwoch durften seine Kinder im Schulsport des Benediktiner-Tagesheims in Ettal mitmachen. Um seine Dankbarkeit zu zeigen, hilft er kräftig mit und unterstützt so die Mitarbeiter bei der Vorbereitung von Räumlichkeiten.

Ein neues Leben weit entfernt von der Heimat

Eine weitere Frau ist Lilia Mukhomorova, die gemeinsam mit ihrer Mutter Svitlana, ihrem vier Jahre alten Sihn Yan und dem 4 Monate alten Denis im Kloster lebt. Die Männer der beiden Frauen mussten in der Ukraine bleiben, die Frauen bangen täglich um sie und die anderen Verwandten. Über das Internet versuchen sie, so gut es geht Kontakt zu halten. „Es ist nicht einfach. Aber wir sind für die Kinder stark“, erklären sie. Die Menschen leben jetzt auf unbestimmte Zeit in ehemaligen Internatsräumen des Klosters, bekommen hier zu essen und zu trinken und können sich erst einmal in Ruhe von den Strapazen der letzten Wochen erholen.



Große Anteilnahme



Im Kloster selbst herrscht große Anteilnahme mit den Menschen aus der Ukraine. „Für unser Kloster ist es selbstverständlich, dass wir die Menschen aus der Ukraine aufnehmen. Ich bin unseren Mitarbeitern und meinen Mitbrüdern, die sich für die Gäste, die eine strapazierende Flucht hinter sich haben, einsetzen und diesen helfen, dankbar. Auch bin ich den Menschen hier in der Region dankbar, die ihre Hilfe sofort angeboten haben“, erklärt Abt Barnabas Bögle OSB. Dabei blieb ihm vor allem eine Szene in Erinnerung: „Es war sehr bewegend, als wir mit einer ersten Gruppe vor dem Gnadenbild in der Basilika standen und dort gemeinsam beteten. Unsere Gäste haben die ganze Not ihrer Heimat der Gottesmutter anvertraut.“ Schon in der vergangenen Woche zeigte das Kloster Ettal seine Anteilnahme mit einem Friedensgebet für die Ukraine, bei dem die Basilika auch in den Farben der Ukraine angeleuchtet wurde, auf dem Gelände hängt seit kurzem auch eine ukrainische Flagge mit einer Friedenstaube. Auch für Pater Johannes Bauer OSB, den Cellerar des Klosters, ist die Aufnahme eine Selbstverständlichkeit: „Wir helfen, wo wir können. Wir haben hier die Räumlichkeiten, um den Familien Sicherheit zu bieten, daher haben wir keine Sekunde gezögert und uns direkt bereiterklärt, dass wir hier Menschen aufnehmen. Es freut uns sehr, dass uns dabei viele unserer Geschäftspartner und Privatleute unterstützen. Es ist ein starkes Zeichen dafür, dass Menschlichkeit die Torheit der Gewalt besiegen wird.“ kb