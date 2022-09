Im Murnauer Moos wird am Sonntag ab 13 Uhr wieder aufgspuit

Teilen

Die Veranstalter und die Musizierenden freuen sich sehr auf die Gäste und ein fröhliches Treiben. © Bräuwiesmusi

Am Sonntag, 4. September 2022, treffen sich ab 13 Uhr wieder passionierte Volksmusiker und Volksmusikerinnen aus Oberbayern und Österreich im Murnauer Moos zu einem fröhlichen Musikantentreff. Der Markt Murnau und die Camerloher Musikschule freuen sich auf einen bunten Volksmusikreigen bei angesagt gutem Wetter.

Die künstlerische Leitung Anita Staltmeier-Gruber hat wie gewohnt ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und mehr als ein Dutzend Gruppen auf die vier Spielorte: am Ähndl, an der Kapelle St. Georg, am Landfrauenstand und am Drachenstich verteilt. Die Murnauer werden gebeten, nach Möglichkeit zu Fuß, mit dem Radl oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Wer mit dem Auto anreist, findet Parkplätze auf dem vorderen Gelände des Hornung-Camper-Centers und hinter der Tankstelle Mp-21. Ebenso kann jederzeit auf den Parkplätzen P6 Festplatz im Kemmelpark und P5 Kellerstraße das Auto abgestellt werden, während man einfach in den Ortsbus zur Weiterfahrt umsteigt. Der Ortsbus fährt von 11:00 bis 18:00 Uhr und kann über die Omobi App oder telefonisch unter der Nummer 08841 / 608 24 900 gerufen werden.

Für das leiblich Wohl sorgt die Gaststätte Ähndl im eigenen Biergarten und an einem Verkaufsstand mit bayerischen Schmankerln. Die Landfrauen aus dem Landkreis versorgen die Musizierenden und die Gäste mit Kaffee und besonderen Leckereien. Neu im großen Aufgspuit-Team ist der Vinet-Feinkostladen, der die Gäste am Drachenstich mit ausgesuchten Weinen erwartet.

An den verschiedenen Spielorten werden Sitzgelegenheiten geschaffen. Wer sicher gehen möchte, der Volksmusik im Sitzen lauschen zu können, kann gern auch eigene Sitzmöglichkeiten mitbringen, etwa in Form von Decken oder Campingstühlen. Die Tourist Information Murnau ist an diesem Sonntag, 4. September, von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Festabzeichen können in dieser Zeit in der Tourist Info weiterhin für 8,- Euro erworben werden, ab 12 Uhr an den Spielstätten dann für 9,- Euro. kb