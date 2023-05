Ereignisreiches Wochenende für die Polizeibeamten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Die Polizeibeamten hatten am vergangenen Wochenende wieder reichlich zu tun. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

GAP - Von Körperverletzung über Trunkenheitsfahrten bis hin zu einer leichtsinnigen Übernachtungsaktion eines 19-Jährigen auf einem Schneefeld an der Zugspitze reichte das Einsatzgeschehen für die Polizeibeamten an diesem Wochenende.

Ein junger Mann aus Nürnberg verbrachte die Nacht auf Sonntag (7. Mai) auf einem Schneefeld an der Zugspitze – und zwar nur mit einem leichten Sommer-Schlafsack ausgestattet. Das Ganze stellte er als Livestream ins Internet. Darauf wurden auch die Polizeibeamten aufmerksam. Der 19-Jährige habe gezittert und bereits blaue Lippen gehabt, heißt es im Bericht der Inspektion. Da die Örtlichkeit nicht näher bekannt war, wurde der Gesundheitszustand des jungen Mannes über Livestream überwacht. Es ergaben sich zwar keine Handlungszwänge, aber Polizei und Rettungsdienst verfolgten die Aktion mit großer Aufmerksamkeit. Es wird geprüft, ob gegen den Abenteurer, der inzwischen wohlbehalten ins Tal zurückgekehrt ist, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist.

Am Samstagabend kam es am Marienplatz in Garmisch zu einem Streitgespräch zwischen einem 39-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau. Im Verlauf des Streits soll der Mann mit Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/9170 zu melden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (6. Mai) fuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Pkw durch die Hauptstraße Garmisch-Partenkirchen. Dabei touchierte er ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Trotz des entstandenen Sachschadens in Höhe von etwa 30.000 Euro flüchtete der Mann. Der 34-Jährige konnte kurze Zeit später durch Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Gegen den Pkw-Führer wird nun wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Bereits am späten Freitagnachmittag (5. Mai) wurde ein 44-jähriger Pkw-Führer in der Hauptstraße in Garmisch-Partenkirchen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes festgestellt werden. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde eine Blutentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration angeordnet. Damit war der Mann offenbar nicht einverstanden und baute sich mit geballten Fäusten vor den Polizeibeamten auf und versuchte, einen Polizeibeamten zu schlagen. Die Polizeibeamten mussten unmittelbaren Zwang anwenden. Neben dem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wird gegen dann Mann aus Garmisch-Partenkirchen nun auch wegen Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. kb