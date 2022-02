Ausbau der Werdenfelsbahn im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Grüner Diskurs: Verkehrswende muss eingeleitet werden

GAP – Der Ausbau der Werdenfelsbahn ist ein Dauerbrenner Thema, im Bund, im Freistaat und vor Ort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, das immer wieder die Gemüter erhitzt.

In einem Online-Diskurs, zu dem der Ortsverband Garmisch-Partenkirchen von Bündnis 90/Die Grünen eingeladen hatte, sprach sich der Mobilitätsexperte Dr. Markus Büchler in einem Kurz-Vortrag für eine Mobilitätswende aus, weg von der Straße hin zur Schiene. Und damit eben auch für den Ausbau der Werdenfelsbahn. Büchler, Mitglied des bayerischen Landtags, bemängelte: „Alle sind sich darin einig, dass alternative Mobilitätsformen gefördert werden müssen, aber in Sachen Bahn passiert nichts.“

Im Sinne des Klimaschutzes müsse die Politik endlich in Fahrt kommen, noch immer stiegen die Emissionen im Verkehrsbereich und mittlerweile werde der Platz für neue Straßen eng. Vor allem auch die Garmisch-Partenkirchner können von täglichen Staus und Blechlawinen, die sich durch den Ort quälen, ein Lied singen. „Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten“, brachte es der Experte auf den Punkt und plädierte dafür, anstatt in weitere Infrastruktur für Autos zu investieren, lieber den Gleisausbau zu fördern. Damit der Öffentliche Nahverkehr eine attraktive Alternative zum eigenen Auto wird. Und das bedeute: Mehr Kapazität, höhere Geschwindigkeit und technische Modernisierung. „Sonst saufen wir weiter im Straßenverkehr ab“, so Büchler. In Sachen Gleisnetz lägen Österreich und die Schweiz weit vor Deutschland, wo noch immer die Technik der königlichen bayerischen Staatseisenbahn die Oberhand hätte. „Wir müssen beispielsweise die Stellwerke modernisieren und die Langsamfahrstellen abschaffen, da gibt es einen gigantischen Nachholbedarf“, so der Fachmann weiter. Er monierte die standardisierten Bewertungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Werdenfelsbahn, „diese Bewertungsmethoden müssen schleunigst überarbeitet werden.“



Er plädierte für ein 2. Gleis mindestens bis Garmisch-Partenkirchen, bestenfalls bis nach Mittenwald, „und wenn das so schnell aus Naturschutzgründen nicht umsetzbar ist, dann muss man mit einem abschnittsweisen Ausbau beginnen und zwar so schnell wie möglich.“ Vor allem auch mit Blickrichtung auf einen Halbstundentakt, der bislang nur bis Murnau realisierbar wäre, muss ein zweites Gleis her. Außerdem sprach sich Büchler dafür aus, das Ticketwesen zu verbessern, für Ausflügler wie für Pendler gleichermaßen attraktive und günstige Tickets anzubieten. „Damit man alle Bahnen mit ein und demselben Fahrschein nutzen kann.“ Auch der Busverkehr müsse optimiert werden, und zwar von früh bis spät, auch als Zubringer zu den Bahnhöfen, quasi als Futter auch für die Werdenfelsbahn. Das Bike- und Carsharing sollte ausgebaut werden. Büchler forderte starke, flächendeckende Verkehrsverbünde und eine übergreifende Planung von Seiten des Staates, die man nicht den einzelnen Kommunen überlassen dürfe.



Am Ende des Impuls-Vortrages diskutierten die etwa 40 Teilnehmer, die via Zoom zugeschaltet waren, über die einzelnen Vorschläge des Politikers und man war sich darin einig, dass es dringend an der: Zeit ist, eine Verkehrswende auch mit dem Ausbau der Werdenfelsbahn einzuleiten. bf