Interessenten gesucht: Garmisch-Partenkirchen bildet neue Gästeführer aus

Garmisch-Partenkirchen - Der Gästeführerverein Garmisch-Partenkirchen e.V. sucht neue Interessenten. Im Herbst beginnen Ausbildungsmodule für die, die sich zum Gästeführer oder zur Gästeführerin ausbilden lassen möchten.

Die Region Garmisch-Partenkirchen ist ein landschaftliches Juwel, das jährlich Millionen Menschen anzieht, die Erholung suchen, sich sportlich betätigen, etwas über die Geschichte erfahren wollen und auf den Spuren berühmter Menschen wie Literaten, Philosophen, bildender Künstler und Musiker wandeln möchten. Faszinierend zudem, dass hier Brauchtum gelebt wird, und Häuser Geschichten erzählen können. „Die Nachfrage, der Bedarf an Gästeführern ist groß, aber wir sind inzwischen zu wenige“, erklärt Regine Ronge, zertifizierte Gästeführerin und im Vorstand des Gästeführervereins Garmisch-Partenkirchen e.V. aktiv. Gemeinsam und in enger Kooperation mit der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen möchten die Verantwortlichen nun Abhilfe schaffen.

Neue Gästeführerinnen und Gästeführer sollen ab Herbst ausgebildet werden. Im Kurs sollen orts- und gebietsspezifische Kenntnisse vermittelt und gleichzeitig die Kompetenz zur Weitergabe an die verschiedenen Besuchergruppen erlernt werden. Geplant ist der Lehrgang von September 2023 bis Februar 2024, jeweils mittwochs und freitags von 18 bis 21 Uhr sowie an einzelnen Samstagen. Circa 35 Termine sind vorgesehen. „Nach erfolgreicher schriftlicher und mündlich-praktischer Prüfung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann ihr Zertifikat“, sagt Ronge. 15 Ausbildungsplätze stehen im Herbst für Interessenten zur Verfügung.

Info-Abend

Interessenten sollten unbedingt die Informationsveranstaltung am 21. Juni 2023 um 18 Uhr in der Volkshochschule (Burgstraße 21, Garmisch-Partenkirchen) besuchen. Interessenbekundungen können ab sofort in Form von Kurzbewerbung mit Motivationsschreiben gemailt werden an: info@vhs-gap.de.