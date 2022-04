Ausbildung künftiger Mittenwalder Jager wird breiter aufgestellt



An das Tragegestell können eine Vielzahl an unterschiedlichen Kisten, Körben und Säcken angebracht werden. © GebJgBtl 233

Mittenwald – Sie sind zurück in Mittenwald – wenn auch erstmal nur für eine Woche: die Mulis, die traditionellen Tragtiere der Gebirgsjäger. Die 2. Kompanie des Gebirgsjägerbataillon 233 in Mittenwald führt in diesen Tagen die Spezialgrundausbildung durch. Damit werden die jungen Soldaten zu Gebirgsjägern ausgebildet. Mit dabei sind vier Mulis mit ihren Tragtierführern aus dem Einsatz- und Ausbildungszentrum für Tragtierwesen 230 in Bad Reichenhall. Sie stellen eine Station in der Ausbildungswoche, in der das Handwerkszeug künftiger Gebirgsjäger gelehrt wird. Die Tragtiere werden nun viermal im Jahr für jeweils eine Woche in Mittenwald zu Gast sein.

Die angehenden Gebirgsjäger sollen sich mit den Tragtieren vertraut machen, denn in Übungen und Einsätzen unterstützen die Tragtiere die Gebirgsjägereinheiten, wenn Material in unwegsames Gelände gebracht wer-den soll und nicht mit Fahrzeugen angefahren werden kann. Wie ein Muli richtig bepackt wird, bekommen die künftigen Jäger von den Reichenhaller Kameraden beigebracht. Zwar kann ein Muli maximal 120 Kilogramm auf-nehmen, erklären die Ausbilder, doch sollte das Gepäck je nach Schwierigkeitsgrad des Bergpfads und der Kondition des Tieres reduziert werden. So wiegt die Ladung im schwierigen Gelände um die 80 Kilogramm. Außerdem sollten alle Mulis gleichmäßig beladen werden.

„Es ging mir darum, die Ausbildung breiter aufzustellen“, sagt Kompaniechef Hauptmann Hermann Pape. Seine Kompanie führt die Spezialgrundausbildung im Gebirgsjägerbataillon 233 durch. Die Soldaten sollen erfahren, dass die Gebirgsjägerbrigade 23 nicht nur aus der Infanterie besteht sondern aus weiteren Unterstützungskräften, erklärt Kompaniechef Pape. So werden unter anderem die Hubschrauber-Staffel oder die Gebirgspioniere aus Ingolstadt innerhalb der Ausbildung nach Mittenwald kommen und Einblicke in ihre Fähigkeiten gewähren.

Das erste Mal über einer Schlucht

Zu den Fähigkeiten eines Gebirgsjägers gehört, sich sicher im Berggelände zu bewegen: das richtige Marschieren mit Skistöcken, Schneeschuhen (Schneepatscher) und Steigeisen oder das gekonnte Abseilen an der Fels-wand. Geübt wurde in dieser Woche das Überqueren einer Schlucht mittels Seilstege oder Seilrutsche. Die Überquerung der Schlucht am Seil sorgte für rote Köpfe und Herzklopfen bei den Soldaten: Für sie ist es das erste Mal, sich an zwei Seilen hinüber zu hangeln oder in Bauchlage an einem Seil hin-über zu ziehen. Insgesamt ist es eine besondere Ausbildungswoche für die Soldaten, die damit gekrönt wird, mit den Mulis die erste Bergtour zu unternehmen. Die Tragtiere sind bis heute für Mittenwald immer noch etwas Besonderes. Denn 1958 wurde hier die erste Gebirgstragtierkompanie der Bundeswehr aufgestellt. Zwei Jahre später wurde ein Zug aus Mittenwald nach Bad Reichenhall abgestellt. Während Bad Reichenhall als eigenständige Kompanie ausgebaut wurde, wurde später die Mittenwalder Kompanie im April 1981 nach Bad Reichenhall verlegt. Beide Kompanien sind mittlerweile im Einsatz- und Ausbildungszentrum für Tragtierwesen 230 vereint.

In Mittenwald verblieben zwei Traditionstiere: die Mulidame „Edda“, die im Herbst 2010 verstarb, und den Haflinger Hengst „Max“, der zwei Jahre später an ein Gestüt verkauft wurde. Sie versahen ihren Dienst bei Appellen und Gelöbnissen. kb