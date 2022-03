Fußballtalente in Garmisch-Partenkirchen gesucht

Ein Team sollt ihr sein. © BFV/Getty Images

An 63 bayerischen DFB-Stützpunkten werden talentierte Fußballerinnen und Fußballer des Jahrgangs 2011 gesichtet - in Garmisch-Partenkirchen ist es am 14. Mai soweit.

Der Bayerische Fußball-Verband sichtet vom 13. bis 15. Mai an 63 bayerischen DFB-Stützpunkten talentierte Fußballerinnen und Fußballer des Jahrgangs 2011, die sich für die Aufnahme in das professionelle Talentförderprogramm des BFV empfehlen wollen. In Garmisch-Partenkirchen erfolgt die Sichtung – für Jungen und Mädchen übrigens gemeinsam – am 14. Mai. Ausgewählt und gemeldet werden die Spielerinnen und Spieler von ihren Trainern und Betreuern aus den Heimatvereinen, die ebenfalls beim Talentsichtungstag dabei sind und dort von einem Einblick in eine moderne Trainingsgestaltung profitieren können. Die talentiertesten Spielerinnen und Spieler erhalten nach dem Sichtungswochenende eine Einladung zu weiteren Probetrainings an den BFV-Nachwuchsleistungszentren (BFV-NLZs) bzw. DFB-Stützpunkten und haben die Möglichkeit, dort von einer regelmäßigen Förderung auf Top-Niveau zu profitieren.

In den vergangenen Jahren hatten jährlich durchschnittlich über 3500 Talente für die Aufnahme ins Talentförderprogramm vorgespielt. Die Anmeldung der Fußballerinnen und Fußballer erfolgt per Mail an talentsichtungsturnier@bfv.de, die dafür nötigen Informationen wurden den Trainern bereits über das BFV-Postfach ihres Vereins zugeschickt. Die Anmeldung ist bis 30. April 2022 möglich. „Ich freue mich, dass nach der pandemiebedingten Unterbrechung der BFV-Talentsichtungstag 2022 wieder wie gewohnt stattfinden kann und wir wieder bayernweit an einem Wochenende viele talentierte Spielerinnen und Spieler sichten können. Auch in diesem Jahr binden wir die verantwortlichen Trainerinnen und Trainer mit ein. Sie sind aufgerufen, ihre Talente zur Sichtung anzumelden und sie mit zum Talentsichtungsturnier zu begleiten, denn sie kennen ihre Schützlinge aus Training und Spielbetrieb schließlich am besten und können zudem wesentlich objektiver entscheiden als beispielsweise Mütter oder Väter“, sagt Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann. Die Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchen-Ausschusses Sandra Hofmann ergänzt: „An allen Stützpunkten werden Mädchen und Jungs gemeinsam gesichtet. Die E-Jugend-Trainer finden eine Übersicht mit Standorten, an denen erfahrungsgemäß mehr Mädchen erwartet werden und können ihre weiblichen Schützlinge gezielt für diese Termine anmelden.“ kb