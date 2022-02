Geplante Einsätze ab 2022

Auslandseinsatz für die Mittenwalder Gebirgsjäger

Von: Wolfgang Kunz

Oberstleutnant Bastian Steves hat das Gebirgs-Jäger-Bataillon 233 am 29. Oktober 2021 übernommen. © Wolfgang Kunz

Mittenwald – Der Bundestag hatte 2013 erstmals ein Mandat für den Einsatz der Bundeswehr in Mali beschlossen. Das aktuelle Mandat gilt noch bis zum 31. Mai 2022. Derzeit wachsen in der deutschen Politik die Zweifel am Einsatz in dem afrikanischen Krisenland – genauso wie die Sorgen über die Sicherheit deutscher Soldaten vor Ort. Doch noch ist nichts beschlossen.

Ab April 2022 übernimmt das Gebirgsjägerbataillon 233 aus der Edelweißkaserne Mittenwald als Leitverband wichtige Aufgaben bei der Stabilisierungs- und Trainingsmission in Mali. Die Vorbereitungen für den Einsatz in den Gebieten um Gao und Bamako laufen seit Juli 2021.

„In dieser Woche steht im Gefechts-Übungszentrum Heer bei Magdeburg die Abschluss-Überprüfung an“, erklärt Oberstleutnant (OTL) Bastian Steves als verantwortlicher Bataillons-Kommandeur, „dort wurden 150 Soldaten – davon der größte Teil aus der 3. Kompanie – für den Einsatz in Mali ausgebildet“.

Das Übungszentrum mit seinen qualifizierten Ausbildern ist die zentrale Einrichtung des Heeres. „Ich war letzte Woche selbst vor Ort“, so Steves, „dort ist mir die Leistungsfähigkeit meiner Soldatinnen und Soldaten erneut bestätigt worden“. Der 43-jährige Offizier betont, dass seine Soldatinnen und Soldaten ein sehr einsatzerfahrener Verband sind. „Das Bataillon hat dies bereits in 20 Auslandseinsätzen bewiesen und heuer kommen noch zwei weitere Missionen in Mali hinzu“. Für Steves sind die ihm anvertrauten Soldaten schon die nächste Generation. „Sie werden von älteren und einsatzerfahrenen Vorgesetzten begleitet, die schon in Mittenwald für das sechsmonatige Ausbildungsprogramm mit Schieß-, Fahrzeug- und Sanitäts-Ausbildung einschließlich taktischer Weiterbildung und zwei Truppenübungsplatz-Aufenthalten im Oktober 2021 bei Berlin und im November 2ß21 in Hammelburg verantwortlich waren“.

Erst Ende Oktober 2021 hat der gebürtige Bochumer als 24. Kommandeur die Jager in Mittenwald übernommen. Nach dem Abitur trat er 1998 in die Bundeswehr ein. Es folgten die Ausbildung zum Stabs-Offizier und Verwendungen in diversen Standorten, ein Einsatz in Af­ghanistan sowie die Ausbildung zum Generalstabsoffizier. Zuletzt war Stevens als Referent im Bundesverteidigungsministerium in Bonn tätig. Seit 2009 verheiratet, wohnt Steves seit 2021 mit seiner Frau – sie ist Ärztin am Klinikum – in Garmisch-Partenkirchen. „Hier sind wir gut aufgenommen worden und fühlen uns als Bergsportler und Skifahrer wohl“. Der Kommandeur weiß, dass ein Dienstpostenwechsel alle drei Jahre normal ist. „Diesen Nachteil kennen meine Frau und ich sehr wohl, aber wir leben im Jetzt und Hier“.

Die Mittenwalder Einsatzkräfte werden von Mitte März bis Anfang April nach Mali verlegt. Der Kommandeur bleibt in der Kaserne mit weiteren 120 dafür ausgebildeten Soldaten in Bereitschaft. Verabschiedet wurden die Kontingente bei einem internen Appell am Dienstag, 8. Februar, in der Edelweißkaserne.

Wie bei allen Auslandseinsätzen üblich, hat das Bataillon 233 im Stabsgebäude der Edelweißkaserne eine Familien-Betreuungsstelle eingerichtet. „Wir sind während der Dienstzeit von 7.30 bis 17 Uhr sowie bei Bedarf und nach Verabredung auch nach Dienst und am Wochenende erreichbar“, lässt Oberstabsfeldwebel Albert-Josef Zettler als zuständiger Leiter wissen, „alle betroffenen Soldaten und deren Angehörigen sind bereits schriftlich mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern informiert worden“. kun

Gebirgs-Jäger-Bataillon 233 - Einsätze ab 1993

1.) Somalia - Dez. 1993 bis März 1994



2.) Bosnien-Herzegovina - Jan. bis Mai 1996



3.) Mazedonien - Dez.1998 bis März 1999



4.) Bosnien-Herzegovina - August bis Dez. 1999



5.) Afghanistan / Kabul - Dez. 2002 bis Juli 2003



6.) Kosovo - Sept. bis Okt. 2005



7.) Kosovo - Feb. bis Juni 2007



8.) Afghanistan/ Fayazabad - Nov. 2008 bis März 2009



9.) Afghanistan/ Kabul - Dez. 2009 bis Juli 2010



10.) Afghanistan Kunduz - Juli 2010 bis Januar 2011



11.) Afghanistan/Fayazabad - Februar 2010 bis Juni 2010



12.) Afghanistan/ Fayazabad - Okt. 2010 bis März 2011



13.) Afghanistan (2. Kompanie) - Juli bis Dez. 2012



14.) Afghanistan - Januar bis März 2013



15.) Kosovo - Jan. bis Juli 2013



16.) KFOR – Prizren – Sept. 2014 bis Februar 2015



17.) Afghanistan - Januar bis Juli 2015



18.) Nord Irak - Januar bis September 2015



19.) Mali, GAO - Juni 2017 bis Februar 2018



20.) Mali, GAO - September 2019 bis April 2020



Geplante Einsätze ab 2022



21.) Mali, GAO - April bis September 2022



22.) Mali, Koulikoro/ Sevare - April bis September 2022