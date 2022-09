Ausstellung im Kloster Ettal konnte den 5000sten Besucher empfangen

Die 5000ste Besucherin, Frau Brigitte Korell, durfte sich über den Präsentkorb freuen. © Uwe Reineke

Ettal – Am 6. Juni 2022 wurde die Ausstellung „Gott befohlen - Über Heilige und Selige“ feierlich eröffnet, in den folgenden 13 Wochen war sie an jeweils vier Tagen geöffnet. Am 27. August 2022 konnten sich die Ausstellungsmacher Frater Thomas Neumann und Frater Basilius Zaglacher über den 5000sten Besucher freuen. 83 Tage nach Ausstellungseröffnung und am ca. 50sten offiziellen Besuchstag ist das für eine solche Ausstellung ein Riesenerfolg! Für Gruppenanfragen gab es zwischendurch auch Sonderführungen.

Freuen über einen kleinen Präsentkorb durfte sich Frau Brigitte Korell, die mit ihrem Lebensgefährten Bernd Koschinski aus Oberhausen im Ruhrgebiet kommt, und die nach einer Woche Urlaub in Füssen noch eine Urlaubswoche in Garmisch-Partenkirchen verbringen will. Frau Korell freute sich: „Das kommt gerade richtig zu meinem morgigen Geburtstag!“

Im Anschluss an die Überreichung begleitete Frater Thomas die Besucher noch eine gute Stunde durch die Ausstellung, die die Gäste ganz bewusst besuchen wollten. Bernd Koschinski , mit dem Bergbau in Oberhausen eng verbunden, freute sich, dass die Hl. Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute – „Die Hl. Barbara hängt in jedem Eingangsbereich eines Bergwerks und auf jeder Sole!“- in der Ausstellung mehrfach vertreten war. Für ihn als evangelischen Christen war das eine Selbstverständlichkeit und er erinnerte sich daran, dass Johannes Paul II. 1987 auf seiner zweiten Deutschlandreise eine große Messe am Bottroper Bergwerk Prosper Haniel gehalten hatte und auf die drohende Arbeitslosigkeit der Bergleute eingegangen war. 2018 wurde diese letzte Steinkohlenzeche geschlossen. Johannes Paul II. wurde vom jetzigen Papst Franziskus 2014 heiliggesprochen und findet somit am Ende der Ausstellung seinen Platz inmitten einer Gruppe von katholischen Ordensgeistlichen, die heiliggesprochen wurden.

Brigitte Korell war erstaunt, dass sehr viele Heilige als Geburtshelfer angerufen werden können und über die Menge der Zuständigkeiten vieler Heiliger. Beim Hl. Sebastian steht, dass er der Patron ist für „… modern: bei Homosexuellen gegen Aids“. Besonders beeindruckt war sie aber vom Wandgemälde in der Basilika von der Hinrichtung der Hl. Katharina, das eine wirklich grausame Szene darstellt. In der Ausstellung sind diese Wandgemälde der Heiligen aus der Basilika noch einmal aus der Nähe zu betrachten. Sie gehört zu den vier großen heiligen Jungfrauen und zu den heiligen 14 Nothelfern.

Frater Thomas ging auf alle Fragen sehr engagiert ein und zeigte die Besonderheiten, die auch gerade die Exponate der Ettaler Abtei zu bieten haben. Dabei gibt es auch Kuriositäten. Auf einem Gemälde von 1987 ist der Hl. Benedikt zu sehen mit dem Abt-Stab des ersten Abtes nach der Neugründung vor dem Kloster Ettal und dem Raben, der ihn nach der Legende rettete, weil er das vergiftete Brot geklaut hat, das die Mitbrüder dem Ordensgründer wegen seiner Strenge unterschieben wollten.

50 Prozent der Exponate sind Leihgaben aus Privatbesitz, die sonst nicht zu sehen sind, die anderen 50 Prozent gehören der Benediktinerabtei Ettal.



Ein Exponat widmet sich auch Dr. Martin Luther. Wenn man wissen will, ob auch er zu den Heiligen und Seligen zählt, kann man sich die sehenswerte Ausstellung, die über einen Zugang im Oberammergauer Tor des Klosters zu erreichen ist, ansehen.



Die Ausstellung geht noch bis zum 3. Oktober. Freitag und Samstag 10-16-00 Uhr , Sonn- und Feiertag 13.00-17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Uwe Reineke