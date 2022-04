Ausstellungseröffnung im Partenkirchner Museum Werdenfels

Teilen

Mit Freude eröffneten von links nach rechts: Dr. Lorenz Wackerle (Vorsitzender Museumsverein Werdenfels), Museumsleiter Josef Kümmerle und Hausherr Landrat Anton Speer die aktuelle Sonderausstellung. © Klaus Munz

GAP – Der Titel zur aktuellen Sonderausstellung sagt bereits viel aus. Denn die über 11.000 Exponate, die das Museum Werdenfels sein Eigen nennt, wurden der Einrichtung entweder geschenkt, kamen als Stiftung oder wurden auch erworben. Da kamen auch die Gönner und Förderer des Museumsvereins zum Zuge, ermöglichten so manchen Ankauf.

Wie etwa als Paradebeispiel der Oberammergauer Schnitzkunst die Darstellung „Das Leben Jesu im Granatapfel“, einer der Lieblingsstücke von Museumsleiter Josef Kümmerle. Exzellent hat dabei der Bildhauer Josef Fux im Miniaturformat das Leben des Heilands kunstvoll dargestellt. „Bisher stand dieses außergewöhnliche Exponat als Leihgabe in der Ludwigstraße, nunmehr konnte es vom Museum erworben werden“, freut sich Kümmerle. Was auch den Vorsitzenden des Museumsvereins, Dr. Lorenz Wackerle positiv berührte.

„Denn es stellt sich immer die Frage, was können wir bei einem klammen Etat eigentlich stemmen? Diesen besonderen Apfel haben wir aber mitgelupft“, scherzte Wackerle. Im Focus stehen bei dieser „Abschiedsausstellung“ von Kümmerle jedoch die etwa 160 gezeigten Gegenstände aus dem Depot des Hauses. Schätze, ob Bilder, Skulpturen, oder eine Reisetoilette um das Jahr 1890 eröffneten für den Betrachter Einblicke auf zurückliegende Zeiten. Also eine Auswahl jener Gegenstände, die bei einem „normalen“ Rundgang durch die Räumlichkeiten nicht zu sehen sind. Auch Landrat Anton Speer war vom Gezeigten sehr angetan. „Ich hätte nicht geglaubt, was das Museum-Depot alles an Schätzen und Raritäten aufweist, das reicht ja für 3, 4 Ausstellungen“, urteilt Speer. Museumsdirektor Josef Kümmerle hatte zu diesem Termin Coronabedingt nur einen handverlesenen Kreis geladen. „Ich glaube, die Ausstellung ist gut gemischt, verfolgt dabei aber kein spezielles Schema! Halt eine reine Depotausstellung“, so Kümmerle. Im Übrigen die erste dieser Art in der Geschichte des Hauses. Langer Beifall für die Worte des scheidenden Museum-Chefs, der sich jahrzehntelang für die Belange der Kultureinrichtung eingesetzt hatte und erwähnte auch die derzeit schwierige Zeit bei Epidemie und einem Krieg in Europa. „Aber die Kultur hat auch die Aufgabe, an was anderes zu denken“, betonte Kümmerle. Interessiert verfolgte bereits seine Nachfolgerin Dr. Constanze Werner die letzte Ausstellung des 75-jährigen.“ Und es soll dann ein nahtloser Übergang werden, im Sinne von Kümmerle und des Landkreises“, bekräftigte Speer. Und so genoss Kümmerle sichtlich noch einmal diesen Abend, führte die Ehrengäste und wusste zu vielen Ausstellungsstücken eine nette Geschichte. Wie etwa die Fotowand mit dem Werdenfelser Trachtenpaar, das in den 1950er und 60er Jahren im legendären Tourist-Magneten Cafe` Bauer im Ortsteil Garmisch Berliner, Rheinländer oder auch Ami`s anlockte. „Und ursprünglich war dort das Partenkirchner Original Karl Lievert zu sehen“, weiß Kümmerle. Die Köpfe wurden später aus dem Ölbildnis herausgesägt und so konnte jeder der Sommerfrischler in urig-alpenländischer Umgebung mit Trachtenjoppe, Flaumhut und Mieder mit eigenem Konterfei abgelichtet werden.

Die sehenswerte Ausstellung „Geschenkt – Gestiftet – Erworben“ ist bis zum Sonntag, 6. November im Museum Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen (Ludwigstraße 47) zu sehen. Geöffnet sind die Räumlichkeiten von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10-17 Uhr. Montags ist das Museum geschlossen. mun