18-jähriger Autofahrer missachtet Bahnschranke in Eschenlohe und wird von Zug erfasst

Am Montagabend, 24. April, ist es am Bahnübergang Eschenlohe zu einem schweren Unfall gekommen. © Dominik Bartl

In Eschenlohe ist ein 18-jähriger junger Mann am Montagabend, 24. April, mit seinem Auto auf einem Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahranfänger trotz geschlossener Schranken auf die Gleise gefahren. Ein unfallanalytisches Gutachten soll die Sachlage klären.

Gegen 21:45 Uhr kam es am Montagabend, 24. April, in Eschenlohe am südlichen Bahnübergang zu einem schweren Unfall. Als der Zug aus Garmisch-Partenkirchen auf den Bahnübergang zufuhr, hatten sich die Schranken gesenkt, die roten Warnleuchten gaben das Haltesignal für den Autoverkehr. Auf der Straße hielten die Fahrzeuge entsprechend an. Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen hielt ebenfalls zuerst mit seinem Fiat vor der Schranke. Einen kurzen Moment später setzte er seine Fahrt fort. Er umfuhr die Schranke, missachtete das Warnsignal und überquerte den Bahnübergang. Die herannahende Werdenfelsbahn erfasste den Kleinwagen frontal. Der Fahranfänger erlitt schwerste Verletzungen und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch den massiven Aufprall wurde die Fahrertür komplett herausgerissen. Nur durch eine Notbremsung kam der Zug kurz nach dem Aufprall zum Stehen. Die 31 Zuginsassen und die Angehörigen der Bahn blieben unverletzt, der 18-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte an. Warum der Fahranfänger verbotswidrig auf die Bahngleise fuhr, ist nicht bekannt. Zur Klärung hat die Staatsanwaltschaft München einen Gutachter einbestellt, dieser muss nun ein unfallanalytisches Gutachten erstellen. Alle Fahrgäste wurden von der Feuerwehr Eschenlohe und Murnau evakuiert und in das Feuerwehrgerätehaus gebracht. Dort konnten sie sich aufwärmen und auf ein Ersatztransportmittel warten. Die Zugverbindung der Werdenfelsbahn musste komplett gesperrt werden. db