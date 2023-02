Autos regelrecht zerfetzt: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Grainau und Ehrwald am Sonntagabend

Durch die Wucht der Frontalkollision wurde das Fahrzeug des 20-Jährigen gegen einen Begrenzungszaun der angrenzenden Bahnanlage geschleudert. Der PKW durchbrach diesen Zaun und kam am Bahndamm zum Stillstand. Zur gleichen Zeit fuhr ein Linienzug in Fahrtrichtung Ehrwald, der noch gebremst werden konnte. © Dominik Bartl

Region - Ein 20-jähriger deutscher StA verlor am 12.02.2022 gegen 20:30 Uhr mit seinem PKW auf der B 187 im Gemeindegebiet von Ehrwald die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW, gelenkt von einem 22-jährigen deutschen StA, konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Frontalkollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 20-Jährigen gegen einen Begrenzungszaun der angrenzenden Bahnanlage geschleudert. Der PKW durchbrach diesen Zaun und kam am Bahndamm zum Stillstand. Zur gleichen Zeit fuhr ein Linienzug in Fahrtrichtung Ehrwald.

Nachdem sich der Zug in Sichtweite der Unfallstelle befand, konnte der Lokführer den Zug noch rechtzeitig und gefahrlos anhalten. Durch die Frontalkollision wurden die beteiligten Lenker sowie je ein Insasse in jedem der beiden beteiligten Fahrzeuge (21 w und 17 m) unbestimmten Grades verletzt. Der 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem RTW ins Krankenhaus nach Reutte transportiert. Der 17-Jährige (im PKW des 20-Jährigen) wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem RTW ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen transportiert. Der 22-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem C1 Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die 21-Jährige (im PKW des 22-Jährigen) wurde nach der Erstbehandlung durch den Notarzt mit dem Notarzthubschrauber RK2 ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Die B187 war für die Dauer der Bergungsarbeiten für ca. 2,5 Stunden komplett gesperrt. db