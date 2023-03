B2 Tunnel Farchant wird revisioniert und anschließend saniert

Von: Ilka Trautmann

Von Mitte April bis Ende Juli müssen sich Verkehrsteilnehmer in Stoß- und Ferienzeiten auf stockenden Verkehr und Staus einstellen, denn dann geht es im einspurigen Gegenverkehr durch die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Süden. © privat

Region – Der B2 Tunnel Farchant muss umfangreich saniert werden. 23 Jahre ist er mittlerweile in Betrieb, eine umfangreiche Erneuerung steht an. Die erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen betreffen die Beschilderung, das technische Equipment, aber auch Fahrbahnbelag und Tunnelwände, die durch Salzfraß geschädigt sind. Nach Ostern gehen die Maßnahmen in der Oströhre los und betreffen damit die Fahrtrichtung Norden. Von Mitte April bis Ende Juli müssen sich Verkehrsteilnehmer in Stoß- und Ferienzeiten auf stockenden Verkehr und Staus einstellen, denn dann geht es im einspurigen Gegenverkehr durch die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Süden.

Im Jahr 2024 sind die beschriebenen Sanierungsmaßnahmen dann für die zweite Tunnelröhre vorgesehen. 10,7 Millionen Euro werden laut Staatlichem Bauamt, verteilt auf zwei Jahre, in den Farchanter Tunnel an der Bundesstraße 2 investiert. Vorbereitende Maßnahmen für die Tunnelsanierung finden schon jetzt statt. Noch bis 31. März sind diese in die planmäßige Tunnel-Frühjahrswartung integriert. Am 17. April startet dann die Sanierung der Oströhre – etwa 15 bis 16 Wochen sind dafür eingeplant. tra