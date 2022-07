Brand eines Wohnhauses in Bad Kohlgrub

Der Dachstuhl brannte völlig aus. © Dominik Bartl

Am Sonntag, 17. Juli 2022, war im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Bad Kohlgrub ein Feuer ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Der dabei entstandene Schaden wird sich ersten Schätzungen zu Folge im sechsstelligen Bereich bewegen.

Kurz vor halb zehn brach am Sonntagvormittag ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung aus. Schnell griff der Brand auf Balkon und Dachstuhl über. Die Feuerwehren aus Bad Kohlgrub, Saulgrub, Oberammergau und Murnau rückten mit 110 ehrenamtlichen Einsatzkräften an, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Kilometerweit konnte man die Rauchsäule sehen.



Für den Rettungsdienst gab es zum Glück keine Arbeit. Die Bewohner waren zum Brandausbruch nicht vor Ort. Unzählige Schlauchleitungen mussten zum Einsatzort verlegt werden, da sich das Haus in Hanglage befindet. Mit vereinten Kräften gelang es, das Feuer zu löschen. Mittels Atemschutz und Drehleiter konnten die Feuerwehrkameraden auf dem Dach arbeiten und die letzten Glutnester ausfindig machen. Hierfür mussten sie für die Löscharbeiten mittels Kettensäge das Dach öffnen.

Bei dem Brand wurde zum Glück niemand verletzt. Der entstandene Schaden dürfte den ersten Schätzungen zu Folge im sechsstelligen Bereich liegen. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Garmisch-Partenkirchen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen. Die genaue Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar und dementsprechend Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Den Ermittlern liegen keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. db