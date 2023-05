Festprogramm zum Bataillonsfest der Werdenfelser Gebirgsschützen in Ohlstadt steht fest

Von: Günter Bitala

Teilen

Der Gebirgsschützen-Festausschuss Ohlstadt, von links: Wolfgang Poschenrieder (Schriftführer), Michael Hägle (Hauptmann), Hubert Lichtenstern (Oberleutnant), Jakob Leis (Kassier). © Günter Bitala

Ohlstadt - Alle zwei Jahre treffen sich die Gebirgsschützen aus den sieben Werdenfels-Kompanien an einem anderen Ort zum Bataillonsfest. Dieses Mal sind die Kameraden in Ohlstadt mit der Organisation an der Reihe – von Donnerstag, 22. Juni bis Sonntag, 25. Juni 2023, wird gefeiert.

Ohlstadts Kompanie-Hauptmann Michael Hägle und seine Mitstreiter sind bereits seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt; schließlich gilt es ein Festwochenende für etwa 1500 Gebirgsschützen, Marketenderinnen, Trommler und Blasmusikanten, Ehrengäste und hunderte Besucher auszurichten. Durch ihre über Jahrhunderte gewachsene Beständigkeit und der Pflege des bayerischen Dreiklangs dienen die Gebirgsschützen einer funktionierenden Gemeinschaft als Stütze und Richtungsanzeiger: Bekenntnis zum christlichen Glauben, Treue zur Heimat und Liebe zur Familie.



Festprogramm

Die Aufmärsche der Gebirgsschützen sind Feste der selbstbewussten Lebensfreude. Das wird in Ohlstadt nicht anders sein, wie Michael Hägle schwärmt.

• Das Festwochenende beginnt am Donnerstag, 22. Juni 2023, mit einem musikalischen Schmankerl der Extraklasse. Ernst Hutter sorgt mit seinen Egerländer Musikanten im Festzelt am Schwimmbad für Stimmung. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der Besucherandrang groß sein wird; Karten gibt es im Vorverkauf im Dorfbachstüberl (Telefon: 08841-7503) und im Internet: www.gsk-ohlstadt.de.

• Einen Tag später – Freitag, 23. Juni – steigt im Festzelt der ‚Tag der Betriebe‘. Besuchermagnet an diesem Abend ist der Forstwettkampf mit dem Wiagsog-Ausscheidungs-Schnei‘n. Für musikalische Stimmung sorgt die Musikkapelle ‚Blech-Pfiff‘.

• Das 27. Bataillonsfest der Werdenfelser Gebirgsschützen beginnt am Samstag, 24.Juni 2023,

• 18.45 Uhr – Aufstellung zur Heldenehrung an der Dorflinde. Totengedenken und Marsch zum Festzelt. Festabend mit Ehrungen, Schuhplattler- und Goaßlschnalzer-Einlagen. Es spielt die Blaskapelle Ohlstadt.

• Am Sonntag, 25. Juni 2023, geht das Festwochenende seinem Höhepunkt entgegen. 9 Uhr – Eintreffen der Kompanien, Aufstellung zum Kirchenzug. 9.30 Uhr – Kirchenzug. 10 Uhr – Festgottesdienst am Ram, anschließend Festzug durch das Dorf. Ab 12 Uhr – Bierzelt-Unterhaltung mit der Musikkapelle Gaißach und der Musikkapelle Eschenlohe. Ab 18 Uhr – Festausklang mit dem Hoagat Quintett.

Michael Hägle (Hauptmann der Gebirgsschützenkompanie Ohlstadt): „Nachdem das 30-jährige Wiedergründungsfest unserer Kompanie und auch das 50-jährige Jubiläum des Bataillons Werdenfels der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, freuen wir uns in Ohlstadt darauf heuer mit unseren Gästen feiern zu können. Dabei geben wir Gebirgsschützen ein starkes Bekenntnis zu unserem Glauben und unserer Heimat ab. Wir wissen uns unter dem Mantel der Muttergottes gut beschützt.“