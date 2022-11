Bayerische Zugspitzbahn stellt Einsparmaßnahmen in der kommenden Wintersaison 2022/23 vor

Auch die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG muss in diesem Winter sparsamer mit den Ressourcen umgehen. Trotz der erneuten Ausnahmesituation wird es im Skigebiet Garmisch-Classic aber einen regulären Skibetrieb in der Wintersaison 2022/2023 geben.

Ohne Beschneiung funktioniert es nicht

GAP – Die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG (BZB) wird trotz der erneuten Ausnahmesituation einen regulären Skibetrieb in der Wintersaison 2022/2023 anbieten. Aufgrund der hohen Energiepreise und zur aktiven Einsparung von Energie wird im Skigebiet Garmisch-Classic in dieser Wintersaison jedoch eingeschränkt beschneit. Außerdem gibt es eine Reihe von Einsparmaßnahmen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens.

Die Beschneiung stellt eine existenzielle Grundlage im Skigebiet Garmisch-Classic dar und ist unverzichtbar. Der Umfang der Beschneiung wird jedoch in Relation zum Strompreis und der situativen Stromverfügbarkeit im Zentrum aller Überlegungen stehen. Dabei soll stets sorgfältig abgewogen werden, ob der Einsatz von Schneekanonen im Hinblick auf die Ressourcen sinnvoll ist. Die Beschneiung bezieht sich ausschließlich auf das Skigebiet Garmisch-Classic. Das Skigebiet Zugspitze ist ein reines Naturschnee-Skigebiet, entsprechend gibt es keinerlei Beschneiungsinfrastruktur.



Die BZB trifft die Entscheidung aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus gesellschaftlicher Verantwortung: Es ist eine Entscheidung für die eigenen Mitarbeiter, alle direkt oder indirekt vom Wintertourismus abhängigen Unternehmen und Partner im Ort, für die Gaststätten und Hotels, für Skischulen, Skiverleiher und für den sportlichen Nachwuchs. „Wir stellen uns der Verantwortung im Ort und werden unsere Qualität trotz immens steigender Kosten aufrechterhalten“, erklärt Vorstand Matthias Stauch.



Seit 2014 schon analysiert die BZB den Energieverbrauch des Unternehmens mittels Energieaudits. Dadurch werden Schwachstellen oder veraltete Technik ausfindig gemacht, Einsparpotenziale ermittelt und der Energiebedarf verringert. Zu den Maßnahmen, die längst ergriffen wurden, zählen beispielsweise der Austausch alter Leuchtmittel im gesamten Unternehmen, der Einsatz GPS-basierter Schneehöhenmessung an den Pistenraupen oder der Einsatz von synthetischem Diesel (GTL-Fuel). Maßnahmen, die neu hinzukommen: eingeschränktes Beschneien, d.h. je nach Wetter und Temperatur; Verminderung der Schneeauflage und ggf. der Pistenbreite; Sitzheizungen in den Liftanlagen bleiben aus, ebenso wird auf Heizstrahler auf den Terrassen verzichtet. Wenn es das Gästeaufkommen erlaubt, wird die Fahrtgeschwindigkeit der Umlaufbahnen um bis zu 50 Prozent reduziert. kb