Bedeutung und Tradition der beliebtesten Osterbräuche

Von: Ilka Trautmann

Teilen

In ein Osternest gehören natürlich gekochte, bunt gefärbte Eier. Über das wertvolle Lebensmittel aus der Region informieren unsere Kreisbäuerinnen auf Seite 2. (Symbolbild) © PantherMedia / Heiko Eschrich

Region – Ostern steht unmittelbar bevor und wir alle freuen uns auf ein unbeschwertes Fest im Kreise der Familie. Endlich wieder gemeinsam feiern, Ostereier färben und verstecken, um sich mit den Kindern zu freuen, die sich auf die Suche nach den bunten Osternestern begeben.

Ostern ist das älteste und höchste Fest des Christentums, die christlichen Kirchen und die gläubigen Menschen schreiben dem Fest eine hohe Bedeutung zu. Die Auferstehung Christi wird nicht nur am Ostersonntag und bis Ostermontag mit Gottesdiensten gefeiert, vor allem ist es ein Familienfest, bei dem zahlreiche Bräuche gepflegt werden. Eier gehören ganz unbedingt dazu, ebenso das Eierfärben und Eierverstecken. Das Ei steht für Fruchtbarkeit, neues Leben und Wiedergeburt. Warum man schon im Mittelalter Eier färbte? Das hat mit der Fastenzeit zu tun: Sie durften zumindest in damaliger Zeit nicht gegessen werden. Um sie haltbar zu machen, wurden sie gekocht. Damit man diese zur Aufbewahrung bestimmten nicht mit den frisch gelegten Eiern verwechselte, wurden sie kurzerhand gefärbt. Auch der Osterhase ist keine Erfindung der Konsumindustrie, sondern gilt ebenfalls als Symbol. Der Hase steht für Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. In Schokoladenform bevölkert er seit Wochen die Supermarktregale. In allen Größen und Formen wandert er nun in die Osternester, um hier mit weiteren Süßigkeiten und bunt gefärbten Eiern darauf zu warten, von Kindern entdeckt zu werden.

Das Osterlamm hat im christlichen Glauben eine lange Tradition und begegnet uns heute vor allem in Kuchenform – und als Lammbraten am Ostersonntag. Das Lamm ist seit jeher das Symbol für Unschuld, im Christentum aber bekam es noch mal eine ganz neue Bedeutung. Jesus selbst wird als „Lamm Gottes“ bezeichnet, „das die Sünde der Welt hinwegnimmt“. Indem er sich stellvertretend für die Menschen opferte, erlöste er die Menschen. Mit dem Osterlamm feiern die Christen diese Erlösungstat.



Diese lieb gewordenen Bräuche sind uns ans Herz gewachsen. Vielmehr aber ist es die Botschaft des Osterfestes, die uns in herausfordernden Zeiten Trost und Zuversicht spendet: Denn an Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu, den Sieg des Lebens über den Tod. tra