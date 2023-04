Auf der B2 bei Ohlstadt die Vorfahrt genommen: Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Ein Vorfahrtsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich Mittwochmittag, 26. April, auf der B2 am Abzweig Ohlstadt. © Dominik Bartl

Zwei Pkw stießen Mittwochmittag, 26. April, auf der B2 am Abzweig Ohlstadt, frontal ineinander. Die Lenker der beiden Fahrzeuge wurden dabei verletzt. Ein grauer VW Caddy, von Murnau kommend, wollte in Richtung Ohlstadt abbiegen. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache übersah die Fahrerin dabei einen ihr entgegenkommenden weißen Kleinwagen, der die B2 in Fahrtrichtung Murnau fuhr. Die Feuerwehr aus Ohlstadt rückte aus, denn die Vollsperrung der B2 war unausweichlich. Trümmerteile verteilten sich auf allen Fahrspuren und Betriebsflüssigkeit war aus beiden Wracks ausgetreten. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten und transportierte sie in die umliegenden Krankenhäuser. An beiden Unfallwagen entstand Totalschaden. db