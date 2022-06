Bei praller Sonne im Auto zurückgelassen: Hund verstirbt in Mittenwald

Ein Mischlingshund wurde von seinem Herrchen im Auto zurückgelassen, und ist aufgrund der hohen Temperaturen gestorben. (Symbolbild) © TASSO e.V.

Mittenwald - Bei Temperaturen um die 30 Grad hatte gestern zur Mittagszeit ein 88-jähriger Isartaler seinen Hund bei praller Sonne im Auto zurückgelassen. Der Hund verstarb daraufhin.

Am Bahnhofsparkplatz in Mittenwald wurde der Vierbeiner von seinem Besitzer zurückgelassen, der sich auf eine Wandertour begab. Die hintere Scheibe ließ er einen Spalt von ca. 1,5 cm geöffnet. Ein aufmerksamer Tourist aus München bemerkt die für den Hund lebensbedrohliche Situation und verständigte umgehend die Polizei. Bei Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Mittenwald zeigte der Mischlingshund im Fahrzeug anfangs noch schwache Lebenszeichen, verstarb allerdings, als er von den Beamten aus dem Fahrzeugfond geborgen wurde. Hierzu musste die Seitenscheibe am Pkw eingeschlagen werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Dem Verantwortlichen droht eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. kb