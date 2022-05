Bei Radio Oberland geht eine Ära zu Ende

Von: Ilka Trautmann

Dr. Peter Samstag hat seine langjährige Geschäftsführertätigkeit bei Radio Oberland aufgegeben, bleibt aber als Gesellschafter weiterhin beteiligt. „Es war eine interessante Zeit“, zieht er zufrieden Bilanz. Jetzt möchte er die arbeitsreichen Jahre ausklingen lassen und freut sich auf deutlich mehr Freizeit ohne Verpflichtungen. © privat

Landkreis – Eine Ära geht zu Ende bei Radio Oberland: Nach 30 Jahren gibt Dr. Peter Samstag seine Geschäftsführertätigkeit auf. Mit ihm verlässt ein Pionier der ersten Stunde das Lokalradio. Darüber nachgedacht habe er schon länger, bekennt der Garmisch-Partenkirchner Jurist, „schließlich erreiche ich in diesem Jahr die 80.“ Da in diesem Jahr ohnehin ein Gesellschafterwechsel anstand, hat Dr. Samstag nun die Gelegenheit zu diesem Schritt genutzt.

Keine leichte Entscheidung, denn Peter Samstag hat das Lokalradio vor 30 Jahren mitgegründet, hat es als Mitgesellschafter immer begleitet und das Radiogeschäft in der Region mit­entwickelt. Als das Lokalradio vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, war das private Radiogeschäft etwas ganz Neues, die Anfänge turbulent und spannend.

Die Idee, einen privaten Hörfunksender in Garmisch-Partenkirchen zu gründen, hatte Ende der 1980er Jahre der Drachenflugpionier, Weltumsegler und Abenteurer Mike Harker (1947-2011) entwickelt, ein Freund von Dr. Samstag, der lange Zeit in Garmisch-Partenkirchen gelebt hat. Als erster Mensch flog Harker 1973 mit einem Drachen von der Zugspitze; seither galt der US-Amerikaner als Begründer des Drachenfliegens in Europa. Seine Interessen waren vielseitig: Ende der 1980er Jahre gründete Harker eines der ersten Privatradios in Bayern und damit den Vorläufer von Radio Oberland. Dr. Peter Samstag hatte sich schon damals von der Idee seines Freundes anstecken lassen – „und das Radio hat mich seither nicht mehr losgelassen“, blickt er zurück.



Die Anfänge waren schwierig. Bayern hatte für die aufkommenden Privatsender hohe Hürden errichtet. Zunächst wurden Lizenzen an Privatbetreiber vergeben – und eben auch Mike Harker hatte sich einen solchen ersten Betriebsversuch auf kurze Zeit sichern können. Später vergab die Bayerische Landeszentrale Frequenzen. Nachdem in den Folgejahren der Versuch gescheitert war, ein Lokalradio für das gesamte Bayerische Oberland zu gründen, erfolgte schließlich Ende 1992 die Gründung zweier Lokalsender, die sich dieses Gebiet aufteilten: Radio Alpenwelle und Radio Oberland.



Der Hörfunksender Radio Oberland deckt im Lizenzbereich die Landkreise Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau ab – die Regionalität war stets seine Stärke. Über UKW ist Radio Oberland auch darüber hinaus zu hören und über DAB+ wird der Lokalsender im sog. „Voralpen-Mux“ verbreitet und deckt so das gesamte Voralpengebiet ab. Zu den Gesellschaftern gehörte von Anfang an der Münchner Merkur, der viele Jahre lang ebenfalls einen Geschäftsführer stellte.



Zu den festen Bestandteilen des Programms gehören bei Radio Oberland zahlreiche Eigenproduktionen, die zum Teil schon seit der Gründung des Senders bestehen. Dazu zählt u.a. die Morgenshow, Der Morgen im Oberland und der sonntägliche Frühschoppen, in dem bayerische Volksmusik gespielt wird. Ein Zuhörermagnet war lange Jahre auch das Radio Oberland PowerPlay, eine Sendung, in der die Spiele der Eishockeyclubs SC Riessersee, EC Peiting und TSV Peißenberg zum Teil live aus den Stadien übertragen wurden.



Eine große Zäsur erfolgte 2014 mit der Umstellung von analoger auf digitale Technik. Damit verbunden war auch ein Standortwechsel. Hatte Radio Oberland seine Geburtsstunde am Marienplatz oberhalb des Musikcafes, zog man nun in die Olympiastraße 22 um, wo sich das moderne Sendestudio bis heute befindet.



Auch der Gesellschafterwechsel jetzt, 2022, markiert eine neue Zeitrechnung bei Radio Oberland. Der Münchner Merkur hat seine Anteile in großem Umfang an das Uffinger Unternehmen Seitwerk abgetreten. Das inhabergeführte Unternehmen bietet das ganze Spektrum der Neuen Medien unter einem Dach an. Und genau das hat auch Dr. Samstag überzeugt: „Seitwerk wird Radio Oberland weiterführen und die so wichtige Ausrichtung auf Neue Medien vorantreiben. Das ist notwendig, ich weiß das Radio damit in guten Händen“, sagt er. Vor allem der nie abgebrochene Kontakt zu Raphaela Habermann – die von 2007 bis 2014 bei Radio Oberland tätig war – und nun Projektleiterin bei Seitwerk ist, hat die Entscheidung beflügelt. Habermann, deren Herz noch immer für das Radio schlägt, hat den größten Respekt vor Dr. Peter Samstag: „Er hat Radio gelebt, wir werden das Erbe weiterführen“, verspricht sie. Schwerpunkt wird weiterhin die regionale Stärke sein, auch das hat Raphaela Habermann angekündigt. tra