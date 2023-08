13-jährige Passantin von überhitztem Hund in Garmisch-Partenkirchen gebissen

Hitze kann für Hunde sehr unangenehm sein und sogar zu einem Hitzeschlag führen (Symbolbild). © IMAGO/Nikolai Tsvetkov

GAP – Am Dienstagabend zeigte sich die Halterin zweier Hunde aus der Marktgemeinde völlig verantwortungslos. Gegen 17:00 Uhr hatte sie ihre beiden Tiere an den Fahrradständern vor dem GEP-Center angebunden und sie für über eine Stunde in der prallen Sonne sich selbst überlassen. Die Hunde waren aufgrund der Hitze und des damit einhergehenden Wassermangels völlig außer Kontrolle geraten, was mehreren Passanten auffiel. Eine 13-Jährige, die sich den Hunden zu nahe näherte, wurde gegen 18:00 Uhr von einem der beiden in die Beine gebissen und musste schließlich im Klinikum Garmisch-Partenkirchen behandelt werden.

Kurz nach dem Eintreffen der Polizei traf auch die Hundehalterin ein, welche durch die Beamten gründlich belehrt wurde. Sie muss sich nun aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen verantworten. kb