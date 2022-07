Benefiz-Festival LIP 2022: Programm wurde ergänzt um Zwillingsmächen Alicia und Jasmina von Voice-Kids-Show

Die Zwillingsmächen Alicia und Jasmina treten in Garmisch auf. © privat

GAP – Endlich ist es soweit: Der Kulturbeutel e.V. veranstaltet in Zusammenarbeit mit Musik im Park und gap.beinand das 4. Benefizfestival „Lieder im Park 2022“ im Kurpark Garmisch.

Der Erlös geht in diesem Jahr neben der Bürgerstiftung Mehrwert auch an die Ukrainehilfe im Landkreis. Die Programmauswahl umfasst eine 50jährige Musikgeschichte: DISCO FEVER mit den Ohrwürmern aus der Disco- und Funkepoche am 15. Juli 2022. Die Mitglieder der Band kommen aus München und stehen für Partymusik nonstop aus den 70/80er Jahren. Als Leadsängerin ist Verena Cereni-Nießner, Tanz- und Gesangspädagogin aus Murnau, dabei.

Die QUEENKINGS lassen die Bandgeschichte von Queen und Freddie Mercury bei der Tribute-Night am 16. Juli 2022 wieder aufleben. Die Band aus Köln kommt mit ihrem charismatischen Sänger Sascha Krebs, der u.a. Bandmitglied von Rock meets Classic ist, beim Musical „We will rock you“ mitgewirkt hat und als Musicaldarsteller beim Tanz der Vampire in Wien auf der Bühne stand.



Bevor am 17. Juli 2022 AMI & WALLY WARNING das Abschlusskonzert von gap.beinand bestreiten, stehen um 14:30 und 15:30 Uhr erstmals die Zwillingsmädchen ALICIA & JASMINA auf einer Musikbühne. Bekannt aus den Voice-Kids-Shows bringen die SingerSongwriterinnen aus Ismaning junge und frische Musik mit in den Michael-Ende-Kurpark. Ihr Produzent Peter Hoffmann hat einst Tokio Hotel entdeckt und die Band zum weltweiten Erfolg verholfen.

Die Ehrenamtlichen vom Kulturbeutel e.V. bedanken bei den zahlreichen Sponsoren und dem Markt Garmisch-Partenkirchen für die finanzielle Unterstützung. Auch dieses Jahr sorgt das vereinseigene OperaTent für wettergeschützte Sitzplätze.



Die Tickets gibt bei GAP-Ticket und im Ticketshop des Kulturbeutels: www.kulturbeutel-gap.de/tickets sowie an der Abendkasse, die im Foyer der Bühne U1 aufgebaut wird. kb