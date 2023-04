Bereits am 7. April startet die Wankbahn in die Sommersaison

Revisionsarbeiten abgeschlossen

GAP – Die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG startet nahezu nahtlos nach dem Ende der Skisaison im Garmisch-Classic (letzter Betriebstag: 2. April) mit der ersten Bergbahn in den Sommerbetrieb: Die Wankbahn wird in den Osterferien, am 7. April in Betrieb genommen. Alle nötigen Revisionsarbeiten konnte das Team der Wankbahn bereits im März erfolgreich umsetzen.

Gastronomie am Wank geöffnet

Mit dem Start der Sommersaison am Wank öffnen am 7. April ebenfalls die angegliederten Restaurants. Das Wankstüberl, direkt in der Talstation der Wankbahn (von 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr) sowie die Sonnenalm in der Bergstation der Wankbahn (von 9:00 bis 16:30 Uhr) sind dann täglich geöffnet. Für Frühstücksgäste gibt es ein Kombiticket, welches eine Berg- und Talfahrt mit der Wankbahn, ein Frühstücksgericht und eine Tageszeitung beinhaltet. Informationen und Buchung online unter zugspitze.de/Veranstaltungen



Frühjahrsrevision erfolgreich abgeschlossen

Der frühe Saisonstart der Wankbahn ist möglich, da die geplanten Revisionsarbeiten vorzeitig abgeschlossen werden konnten. Zu den diesjährigen Arbeiten gehörten unter anderem planmäßige Sanierungsarbeiten an den Rollenbatterien, Bolzen und Buchsen. Auch die Brandmeldeanlage wurde erfolgreich ausgetauscht, die Abnahme erfolgt in den nächsten Tagen.



Ausstehend sind nun noch der Austausch der Heizung an der Bergstation sowie die Sanierung der Terrasse der Sonnenalm. Auf der Terrasse kann es daher ab Mitte April zu Einschränkungen kommen.



Parkplatzregelungen und Tarife

Die Parktarife bleiben mit fünf Euro pro Tagesticket gleich. Neu ist die Möglichkeit für Saison- und Jahrespassbesitzer, ein Sommerparkticket in Höhe von 45 Euro (gültig an den Parkplätzen aller unternehmenseigenen Bergbahnen, ausgenommen am Eibsee/Seilbahn Zugspitze) zu erwerben. Haben Zeitkartenbesitzer bereits ein Winterparkticket 2022/2023 erworben, so ist lediglich eine Aufzahlung von 15 Euro nötig, um bis zum Beginn der nächsten Skisaison die Parkplätze nutzen zu können.



Weitere Informationen hierzu finden Besucher unter zugspitze.de/parken. kb