Abgestürzte Skifahrer im Alpspitzgebiet: Bergwacht lokalisierte und versorgte die Verletzten

Zwei Skifahrer waren am Samstag bei sehr schlechter Sicht über einen Felsabsatz abgestürzt. Ein Dritter stand noch im steilen Gelände. © Bergwacht Grainau

Grainau - Am Samstag, den 02. April 2022, kurz vor 16 Uhr wurde die Grainauer Bergwacht von der ILS Oberland zu einem Einsatz im Alpspitzgebiet alarmiert. Dort waren zwei Skifahrer abseits bei sehr schlechter Sicht über einen Felsabsatz abgestürzt. Ein Dritter stand noch im steilen Gelände. Zwei Kameraden der Bergwacht Garmisch, die an der Osterfelder Hütte Vorsorgedienst hatten, fuhren als erstes ins Einsatzgebiet um die Unfallstelle zu lokalisieren und die Erstversorgung durchzuführen. Da nicht abzusehen war, wie das Gelände bei dem dritten Skifahrer ist, wurden nach der Dienstmannschaft noch weitere Einsatzkräfte alarmiert, die mit zusätzlichen Seilen und weiterer Ausrüstung zu Berg fuhren.

Drei Einsatzkräfte der Grainauer Bereitschaft fuhren zusammen mit einem Bergwacht-Notarzt und einem Akja von der Alpspitzbahn in Richtung Hupfleitenjoch ab. Die restliche Mannschaft wartete an der Bergstation, bis die erste Mannschaft die Position aller Personen durchgeben konnte. Aufgrund immer noch schlechter Sicht musste eine weitere dreiköpfige Mannschaft den Spuren der Skifahrer von oben folgen um die unverletzte Person zu finden. Am Wandfuß wurden währenddessen die beiden abgestürzten versorgt und für den Abtransport vorbereitet. Nachdem auch die letzte Person aufgefunden wurde machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg zurück zur Bergstation. Die beiden verletzten wurden auf dem Sommerweg in Richtung Kreuzeck gebracht. Gegen 18:30 Uhr waren alle Retter wieder aus dem Gelände. Insgesamt waren 16 Kräfte der Grainauer Bereitschaft, zwei Kameraden aus Garmisch sowie ein Bergwacht-Notarzt im Einsatz. kb